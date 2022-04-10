تحرك جديد للمبعوث الأممي بشأن الهُدنة في اليمن

الأحد 10 إبريل-نيسان 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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بحث المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، الأحد، مع وزير الخارجية العمانية بدر البوسعيدي، دعم استمرار الهُدنة وجهود إحلال السلام في اليمن.

وقالت الخارجية العُمانية -في بيان لها- إن غروندبرغ ناقش مع البوسعيدي وجهات النظر حول المساعي المبذولة لتأمين استمرار الهدنة وأهمية الدخول في عملية سياسية تحقق تطلعات الشعب اليمني نحو الأمن والاستقرار".

وفي الأول من أبريل الجاري أعلن المبعوث الأممي موافقة أطراف الصراع على هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد، غير أن المليشيا لم تلتزم بتلك الهُدنة وتواصل خروقاتها في مختلف المحافظات.