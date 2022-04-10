امرأة تنافس ماكرون على رئاسة فرنسا زعيم قبلي بارز استهدف منزلة عدة مرات بالصواريخ البالستية يتحدث عن دور القبيلة في مواجهة الحوثيين والموقف من المجلس الرئاسي بيان للمقاومة الشعبية في مأرب والجوف يعلن موقفها من تشكيل مجلس القيادة الرئاسي عاجل: الإعلان رسميا عن التسعيرة الجديدة لمادة البنزين في مناطق سيطرة الحوثي.. السعر الجديد يثير سخطا شعبيا واسعا الحوثيون يُجبرون سكان صنعاء على حضور أمسيات تعبوية ثاني اكبر بنك في روسيا يفقد السيطرة على فرعه الأوروبي الأمم المتحدة تعلن استعدادها للعمل مع مجلس القيادة الرئاسي الجديد والأطراف اليمنية، للتوصل إلى هدنة دائمة وتسوية شاملة علاقة مع «امرأة تصغره بكثير» تطيح بوزير الدفاع النرويجي....تفاصيل ريال مدريد يجتاز خصومة ويقطع خطوة جديدة نحو اللقب انتخابات رئاسة فرنسا.. 5 سيناريوهات ترسم مشهد الجولة الثانية
أعلنت المقاومة الشعبية في محافظتي مأرب والجوف ، يوم السبت،تأييدها ومباركتها تشكيل مجلس القيادة الرئاسي.
جاء ذلك في بيان صادر عن المقاومة في مأرب والجوف، حصل مارب برس على صورة منه.
فيما يلي نص البيان:
الحمد لله القائل (ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم)
والصلاة السلام على رسول الله القائل (يد الله مع الجماعة)
انطلاقاً من حرصنا على وحدة اليمن وامنه واستقراره وسيادته،واصرارا من شعبنا على انهاء انقلاب 21سبتمبر2014م فإننا في قيادة المقاومة الشعبية بمحافظتي مارب والجوف نبارك ونؤيد ونهنئ فخامة الأخ الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة والاخوة أعضاء المجلس، ونثمن ونقدر الجهود السابقة والكبيرة لفخامة الرئيس السابق المشير عبدربه منصور هادي ونائبه الفريق علي محسن الأحمر وتغليبهم للمصلحة الوطنية فوق كل اعتبار، ونشكر الأمانة العامة لمجلس دول الخليج العربية على ترتيب ورعاية المشاورات اليمنية وهذا الإنجاز كما نشكرالاخوة في الشقيقة السعودية على فيض الكرم وحسن الضيافة ،ودعمهم الدائم والمستمر لليمن في سبيل إخراجه من محنته الراهنة،ان هذا الإنجاز التاريخي برعاية الاشقاء في مجلس التعاون الخليجي، لابد ان تقابله القيادة اليمنية في مجلس القيادة الرئاسي بخطوات ملموسة يراها شعبنا اليمني على الأرض والواقع واهمها توحيد كل التشكيلات العسكرية في اطار القوات المسلحة والجيش الوطني تحت قيادة القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس القيادة، والعودة السريعة لكل مؤسسات الدولة لأرض الوطن، ووضع خطة وبرنامج زمني لإنهاء الانقلاب سلما او حربا. ورفع المعاناة عن شعبنا في كل المجالات الاقتصادية والأمنية والمعيشية والخدمية.
صادر عن المقاومة الشعبية بمحافظتي مارب والجوف
الثامن من شهر رمضان المبارك 1443هـ
الموافق 9/ابريل/2022م