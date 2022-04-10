بيان للمقاومة الشعبية في مأرب والجوف يعلن موقفها من تشكيل مجلس القيادة الرئاسي

الأحد 10 إبريل-نيسان 2022 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-خاص

عدد القراءات 607

أعلنت المقاومة الشعبية في محافظتي مأرب والجوف ، يوم السبت،تأييدها ومباركتها تشكيل مجلس القيادة الرئاسي.

جاء ذلك في بيان صادر عن المقاومة في مأرب والجوف، حصل مارب برس على صورة منه.

فيما يلي نص البيان:

الحمد لله القائل (ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم)

والصلاة السلام على رسول الله القائل (يد الله مع الجماعة)

انطلاقاً من حرصنا على وحدة اليمن وامنه واستقراره وسيادته،واصرارا من شعبنا على انهاء انقلاب 21سبتمبر2014م فإننا في قيادة المقاومة الشعبية بمحافظتي مارب والجوف نبارك ونؤيد ونهنئ فخامة الأخ الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة والاخوة أعضاء المجلس، ونثمن ونقدر الجهود السابقة والكبيرة لفخامة الرئيس السابق المشير عبدربه منصور هادي ونائبه الفريق علي محسن الأحمر وتغليبهم للمصلحة الوطنية فوق كل اعتبار، ونشكر الأمانة العامة لمجلس دول الخليج العربية على ترتيب ورعاية المشاورات اليمنية وهذا الإنجاز كما نشكرالاخوة في الشقيقة السعودية على فيض الكرم وحسن الضيافة ،ودعمهم الدائم والمستمر لليمن في سبيل إخراجه من محنته الراهنة،ان هذا الإنجاز التاريخي برعاية الاشقاء في مجلس التعاون الخليجي، لابد ان تقابله القيادة اليمنية في مجلس القيادة الرئاسي بخطوات ملموسة يراها شعبنا اليمني على الأرض والواقع واهمها توحيد كل التشكيلات العسكرية في اطار القوات المسلحة والجيش الوطني تحت قيادة القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس القيادة، والعودة السريعة لكل مؤسسات الدولة لأرض الوطن، ووضع خطة وبرنامج زمني لإنهاء الانقلاب سلما او حربا. ورفع المعاناة عن شعبنا في كل المجالات الاقتصادية والأمنية والمعيشية والخدمية.

صادر عن المقاومة الشعبية بمحافظتي مارب والجوف

الثامن من شهر رمضان المبارك 1443هـ

الموافق 9/ابريل/2022م