الأمم المتحدة تعلن استعدادها للعمل مع مجلس القيادة الرئاسي الجديد والأطراف اليمنية، للتوصل إلى هدنة دائمة وتسوية شاملة

الأحد 10 إبريل-نيسان 2022 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أعلنت الأمم المتحدة استعدادها للعمل مع مجلس القيادة الرئاسي الذي تم تشكيله حديثا، وكذلك الأطراف اليمنية، للتوصل إلى هدنة دائمة وتسوية مستدامة وشاملة وتفاوضية للصراع اليمني.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في مؤتمره الصحفي اليوم الخميس. وقال دوجاريك: "نحيط علما بقرار الرئيس اليمني [عبد ربه منصور] هادي بتفويض سلطته الكاملة بشكل لا رجعة فيه إلى مجلس قيادة رئاسي تم تشكيله حديثا.

نحن على استعداد للعمل مع مجلس القيادة الرئاسي، وكذلك الأطراف اليمنية، للتوصل إلى هدنة دائمة وتسوية مستدامة وشاملة وتفاوضية للصراع اليمني." وكان الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، قد أعلن تشكيل مجلس قيادة رئاسي ونقل جميع صلاحياته إليه "لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية".

وبموجب القرار، يختص مجلس القيادة الرئاسي، الذي سيرأسه السيد رشاد محمد العليمي والمكون من سبعة أعضاء، بجميع صلاحيات نائب الرئيس أيضا، وكل أعضاء المجلس من الرجال. وقد أعفى الرئيس اليمني نائبه علي محسن الأحمر من منصبه.

الهدنة لحظة ثمينة

وقال المبعوث الخاص للأمم المتحدة لليمن هانس غروندبرغ إن الهدنة الحالية "هي الأولى في اليمن على مستوى البلاد منذ ست سنوات"، واصفا إيها بـ "اللحظة الثمينة". غير أنه حذر في مؤتمر صحفي عقده يوم أمس افتراضيا من العاصمة الأردنية عمان من أن هذه الهدنة "عرضة للخطر".

وقال "إن هذين الشهرين سيكونان اختبارا لالتزام الأطراف بالوصول إلى حل سلمي يعلي أولويات الشعب اليمني واحتياجاته." ما الجديد على بعد دخول الهدنة حيز التنفيذ؟

وفي كلمته يوم أمس للصحفيين، عدد المبعوث الخاص بعضا مما تم تحقيقه منذ بدء الهدنة، قائلا: "شهدنا انخفاضا كبيرا في مستوى العنف، إلا أن هناك بعض التقارير المتواترة تشير إلى وجود بعض النشاطات العسكرية العدائية حول مأرب، وتلك الأعمال تمثل مصدرا للقلق."

في مؤتمر صحفي، المبعوث الخاص يصف الهدنة الحالية بـ "اللحظة الثمينة" غير أنه حذر من أنها "عرضة للخطر". وفي هذا الصدد، دعا إلى دعمها مشيرا إلى مسؤولية الأطراف والمجتمع الدولي في البناء عليها. كما شدد على دور الإعلام في إنجاح الهدنة.

وأشار إلى أنه يعمل الآن على إنشاء آلية للتنسيق بين الأطراف من أجل المحافظة على قنوات اتصال مفتوحة بين الأطراف ومساعدتها في الحيلولة دون وقوع الحوادث أو تهدئتها وإدارتها في حالة وقوعها، وذلك دعما لالتزامها بوقف جميع العمليات العسكرية العدائية وتجميد مواقعهم.

ونأمل أن يعزز ذلك من الهدنة. لكنَّ أوضح قائلا: "الأمم المتحدة لا تقوم بالمراقبة، فمسؤولية الالتزام بالهدنة تقع على عاتق الأطراف أنفسها." وذكر المبعوث الخاص أن الحكومة اليمنية سمحت بدخول سفينتين من سفن المشتقات النفطية عشية الهدنة، يوم الجمعة، في إشارة يُرحَّب بأنها تدل على حسن النوايا.

وهناك سفينتان أخرييان تم السماح لهما بالدخول يوم أمس. وأعرب المبعوث الخاص عن أمله في أن يرى دخولاً منتظما للوقود إلى الموانئ وفق الاتفاق والالتزامات العلنية بما يعود بالمنفعة على الملايين من اليمنيين.

والاستعدادات جارية الآن لإقلاع الرحلة الجوية الأولى من مطار صنعاء. ويعمل مكتب المبعوث الخاص أيضا على التحضير لاجتماع يجمع بين الأطراف للاتفاق على فتح طرقٍ في تعز وغيرها من المحافظات.

وقد أرسل مكتبه الدعوات إلى الأطراف ويتطلع إلى ردودها بترشيح فرق من جانبها والاتفاق على تاريخ لعقد الاجتماع. ترحيب بالتعهدات السعودية والإماراتية من جهة أخرى، أعربت الأمم المتحدة عن امتنانها للمملكة العربية السعودية لإعلانها عن التزام بقيمة 300 مليون دولار للاستجابة الإنسانية التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة: "ستقطع هذه المساهمة السخية شوطا طويلا في تلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب اليمني في جميع أنحاء البلاد. في الشهر الماضي، جمع مؤتمر التعهدات رفيع المستوى 1.3 مليار دولار للاستجابة الإنسانية في اليمن." كما رحبت الأمم المتحدة أيضا بالإعلان عن حزمة بقيمة 3 مليارات دولار من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لمساعدة اقتصاد اليمن. سيكون لهذا الدعم تأثير كبير في استقرار الريال اليمني، وخفض الأسعار وتقليل نقص الوقود - وكلها عوامل رئيسية للاحتياجات الإنسانية