عملية عسكرية جديدة للجيش الإسرائيلي في جنين... واعتقال 24 فلسطينياً

الأحد 10 إبريل-نيسان 2022 الساعة 01 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم (الأحد)، أنه ينفذ عملية عسكرية جديدة في مدينة جنين معقل الفصائل الفلسطينية المسلحة التي انطلق منها منفذ الهجوم الأخير الذي وقع الخميس في تل أبيب.

وقال الجيش في بيان مقتضب إن «القوات الإسرائيلية تنفذ حاليا عملية في مدينة جنين».

وذكر نادي الأسير الفلسطيني أن القوات الإسرائيلية اعتقلت 24 شخصا من مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة، معظمهم من مدينة جنين وقراها.

من جهتها، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية جرح 11 شخصا في «اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي فجر وصباح اليوم (الأحد) في جنين وطولكرم وأريحا والأغوار»، معظمهم بالرصاص الحي.

احتلت إسرائيل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية في عام 1967. وكان الجيش الإسرائيلية شن أمس (السبت) عملية عسكرية في مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين قُتِل خلالها ناشط من حركة «الجهاد الإسلامي» بينما سجلت 12 إصابة بأعيرة نارية.

وأعلنت إسرائيل مساء السبت سلسلة من الإجراءات ضد قطاعات مختلفة في مدينة جنين. وتشمل تلك الإجراءات إغلاق الحواجز الإسرائيلية المؤدية إلى المدينة، ومنع دخول تجار وكبار رجال الأعمال الفلسطينيين من جنين إلى إسرائيل.

وبينما سيسمح للعمال بالخروج للعمل في إسرائيل «وسط زيادة التفتيش في المعابر»، سيمنع دخول وخروج العرب في إسرائيل إلى المدينة، وسيتم وقف تصدير الرخام الصخري من المدينة إلى الخارج، حسبما أفادت به «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال رئيس أركان القوات الإسرائيلية أفيف كوخافي لجنوده في الضفة الغربية، وفق فيديو بثّه الجيش: «سنفعل كل ما يجب فعله وكل ما يلزم طالما وحيثما يلزم لإعادة إرساء الأمن».

وتأتي العملية العسكرية الثانية بالتزامن مع الاستعدادات في مدينة كفار سابا (وسط) وتجمع جينوسار الاستيطاني الزراعي (شمال) لتشييع ثلاثة إسرائيليين قتلوا في هجوم تل أبيب.

وتمكنت قوات إسرائيلية فجر الجمعة وبعد مطاردة في شوارع مدينة تل أبيب من تحديد مكان المهاجم رعد فتحي حازم (28 عاما) منفذ عملية تل أبيب، وقتله في تبادل لإطلاق النار