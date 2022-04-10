تويتر يغلق حساب قيادي عسكري بارز في مليشيات الحوثي الإرهابية

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أغلق موقع "تويتر" اليوم حساب قيادي حوثي بارز وذلك على خلفية انتهاك قواعد الموقع القانونية.
وأعلنت منصة تويتر الأحد أنها أغلقت حساب الناطق العسكري للمليشيات الحوثية الارهابية المدعو يحيى سريع والذي ينتحل رتبة عميد وذلك على خلفية انتهاكه لقواعد المنصة القانونية.