سيقرها غداً..مصادر تكشف لمأرب برس تسعيرة الحوثي الجديدة لمادة البنزين الواصلة عبر ميناء الحديدة

الأحد 10 إبريل-نيسان 2022 الساعة 04 صباحاً / مأرب برس - خاص

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افادت مصادر خاصة لمأرب برس مساء اليوم بأن مليشيات الحوثي الإرهابية ستعلن يوم غدا الاحد تسعيرة جديدة لمادة البنزين الواصل مؤخراً الى ميناء الحديدة.

وذكرت المصادر بأن المليشيات الحوثية تعتزم بدءًا من يوم غدا على اقرار تسعيرة مادة البنزين الواصلة عبر ميناء الحديدة بـ 12600ريال لكل جالون بنزين سعة 20 لتر كسعر رسمي وثابت في جميع محطات الوقود في مناطق سيطرتها.

وكانت المليشيات الحوثية تعهدت للمواطنين في مناطق سيطرتها خلال الاسابيع القليلة الماضية بانه في حال سمحت الحكومة الشرعية والتحالف بدخول سفن المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة فانها ستبيع بسعر التكلفة الفعلية التي لاتتجاوز الـ 9000 ريال لكل جالون من البنزين سعة 20 لتر.

وتعتبر ايرادات المشتقات النفطية احد اهم المصادر المالية التي تستغلها مليشيات الحوثي في تمويل عملياتها الحربية ضد ابناء الشعب اليمني.

وخلال الشهور الأخيرة لجأت مليشيات الحوثي لافتعال ازمات الوقود في مناطق سيطرتها واحتكار تسويق المشتقات النفطية عبر الاسواق السوداء التابعة لها والتي انتشرت في كافة مناطق سيطرتها حيث وصل سعر الجالون البنزين سعة 20 لتر الى 40 الف ريال.

يذكر بان الحكومة الشرعية والتحالف قد وافقا خلال الايام القليلة الماضية على مرور عدد من سفن المشتقات النفطية وذلك تماشياً مع الهدنة الأممية المعلنة مطلع الشهر الجاري.