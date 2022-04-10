مصدر رئاسي: النائب ”العرادة“ سيظل محتفظا بمنصبه محافظا لمأرب بإجماع كل المكونات السياسية مسلح حوثي يقتل زوجته الحامل شنقًا في عمران انتخاب اليمن لرئاسة الحساب الخاص التابع للصندوق العربي مأرب...رئيس هيئة الأركان العامة يشهد تخرج دورة أمنية جديدة في اليقظة الأمنية والتعامل الأمني الناجح 2025... كارثة مناخية وبداية نهاية البشرية رونالدو يعتذر لمشجع يونايتد ويوجه له دعوة خاصة تحديث مفاجئ من واتساب يطال ملايين المستخدمين حول العالم الاستخبارات البريطانية تكشف عن أبرز 3 مناطق تركز القوات الروسية عليها في عملياتها العسكرية رقعة الخروقات الحوثية تتسع والجيش يرصد 141 خرقاً في 7 محافظات الافراج عن 40 محتجزاً اعتقلتهم مليشيا الحوثي من عدد من النقاط التابعة لها
كشف مصدر رئاسي مطلع، السبت 9 أبريل/نيسان، عن مصير منصب محافظ محافظة مأرب (شرقي اليمن)، بعد تعيين اللواء سلطان العرادة، نائبا في مجلس القيادة الرئاسي.
وقال المصدر لـ”مأرب برس“، ان اللواء سلطان بن علي العرادة، سيظل محتفظاً بمنصبه محافظا لمحافظة مأرب، بالإضافة لعضويته في مجلس القيادة الرئاسة، الذي تم تشكيله الخميس المنصرم.
وأشارت المصادر التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها، الى ان هناك اجماع كبير بين مختلف المكونات السياسية على بقاء اللواء سلطان العرادة محافظا لمأرب.
وكان الرئيس السابق عبدربه منصور هادي، قد أصدر فجر الخميس الماضي، قرارا بتشكيل مجلس قيادة رئاسي ينقل كافة صلاحياته له وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
وسيتولى مجلس القيادة الرئاسي الجديد إدارة الدولة سياسيا وعسكريا وأمنيا طوال المرحلة الانتقالية.
ويترأس المجلس رشاد محمد العليمي، وبعضوية 7 أعضاء هم: سلطان العرادة وطارق صالح وعبدالرحمن أبوزرعة وعبدالله العليمي وعثمان مجلي وعيدروس الزبيدي وفرج البحسني.