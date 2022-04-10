مصدر رئاسي: النائب ”العرادة“ سيظل محتفظا بمنصبه محافظا لمأرب بإجماع كل المكونات السياسية

الأحد 10 إبريل-نيسان 2022 الساعة 03 صباحاً / مأرب برس ـ خاص

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كشف مصدر رئاسي مطلع، السبت 9 أبريل/نيسان، عن مصير منصب محافظ محافظة مأرب (شرقي اليمن)، بعد تعيين اللواء سلطان العرادة، نائبا في مجلس القيادة الرئاسي.

وقال المصدر لـ”مأرب برس“، ان اللواء سلطان بن علي العرادة، سيظل محتفظاً بمنصبه محافظا لمحافظة مأرب، بالإضافة لعضويته في مجلس القيادة الرئاسة، الذي تم تشكيله الخميس المنصرم.

وأشارت المصادر التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها، الى ان هناك اجماع كبير بين مختلف المكونات السياسية على بقاء اللواء سلطان العرادة محافظا لمأرب.

وكان الرئيس السابق عبدربه منصور هادي، قد أصدر فجر الخميس الماضي، قرارا بتشكيل مجلس قيادة رئاسي ينقل كافة صلاحياته له وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.

وسيتولى مجلس القيادة الرئاسي الجديد إدارة الدولة سياسيا وعسكريا وأمنيا طوال المرحلة الانتقالية.

ويترأس المجلس رشاد محمد العليمي، وبعضوية 7 أعضاء هم: سلطان العرادة وطارق صالح وعبدالرحمن أبوزرعة وعبدالله العليمي وعثمان مجلي وعيدروس الزبيدي وفرج البحسني.