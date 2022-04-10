مصدر رئاسي: النائب ”العرادة“ سيظل محتفظا بمنصبه محافظا لمأرب بإجماع كل المكونات السياسية مسلح حوثي يقتل زوجته الحامل شنقًا في عمران انتخاب اليمن لرئاسة الحساب الخاص التابع للصندوق العربي مأرب...رئيس هيئة الأركان العامة يشهد تخرج دورة أمنية جديدة في اليقظة الأمنية والتعامل الأمني الناجح 2025... كارثة مناخية وبداية نهاية البشرية رونالدو يعتذر لمشجع يونايتد ويوجه له دعوة خاصة تحديث مفاجئ من واتساب يطال ملايين المستخدمين حول العالم الاستخبارات البريطانية تكشف عن أبرز 3 مناطق تركز القوات الروسية عليها في عملياتها العسكرية رقعة الخروقات الحوثية تتسع والجيش يرصد 141 خرقاً في 7 محافظات الافراج عن 40 محتجزاً اعتقلتهم مليشيا الحوثي من عدد من النقاط التابعة لها
أقدم مسلح تابع لمليشيا الحوثي الانقلابية، السبت 10 أبريل/نيسان، على قتل زوجته الحامل شنقًا، في محافظة عمران، شمال العاصمة صنعاء.
وقالت مصادر محلية، أن مسلحًا تابع لمليشيا الحوثي، أقدم السبت، على قتل زوجته شنقًا، وهي حامل، في منطقة سواد العصيمات، بمديرية العشة.
وأكدت المصادر أن المرأة توفت على الفور، دون ذكر مزيدًا من التفاصيل حول الأسباب التي دفعت المسلح الحوثي إلى ارتكاب هذه الجريمة.
وارتفعت مؤخرًا، الجرائم الأسرية التي ترتكبها العناصر الحوثية، ضد أفراد أسرهم؛ نتيجة التعبئة التكفيرية التي تلّغم بها المليشيا عقول أتباعها، الأمر الذي ينعكس على سلوكهم في محيط أسرهم ومجتمعهم.
جدير بالذكر أن نسبة الجرائم الجنائية في المحافظات الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي ارتفعت بشكل لافت؛ نتيجة الفوضى الأمنية من جهة، والعنف والإرهاب الذي ترعاه المليشيا من جهة أخرى.