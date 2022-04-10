مسلح حوثي يقتل زوجته الحامل شنقًا في عمران

الأحد 10 إبريل-نيسان 2022 الساعة 03 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

عدد القراءات 997

أقدم مسلح تابع لمليشيا الحوثي الانقلابية، السبت 10 أبريل/نيسان، على قتل زوجته الحامل شنقًا، في محافظة عمران، شمال العاصمة صنعاء.

وقالت مصادر محلية، أن مسلحًا تابع لمليشيا الحوثي، أقدم السبت، على قتل زوجته شنقًا، وهي حامل، في منطقة سواد العصيمات، بمديرية العشة.

وأكدت المصادر أن المرأة توفت على الفور، دون ذكر مزيدًا من التفاصيل حول الأسباب التي دفعت المسلح الحوثي إلى ارتكاب هذه الجريمة.

وارتفعت مؤخرًا، الجرائم الأسرية التي ترتكبها العناصر الحوثية، ضد أفراد أسرهم؛ نتيجة التعبئة التكفيرية التي تلّغم بها المليشيا عقول أتباعها، الأمر الذي ينعكس على سلوكهم في محيط أسرهم ومجتمعهم.

جدير بالذكر أن نسبة الجرائم الجنائية في المحافظات الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي ارتفعت بشكل لافت؛ نتيجة الفوضى الأمنية من جهة، والعنف والإرهاب الذي ترعاه المليشيا من جهة أخرى.