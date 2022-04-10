انتخاب اليمن لرئاسة الحساب الخاص التابع للصندوق العربي

الأحد 10 إبريل-نيسان 2022 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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انتخب، وزراء التخطيط والمالية العرب، يوم السبت، الجمهورية اليمنية، لرئاسة الحساب الخاص الذي يديره الصندوق العربي للدورة الثانية عشرة.



جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي للهيئات المالية العربية الذي عقد بمدينة جدة السعودية، بحضور وزراء التخطيط والمالية العرب، وفقا لوكالة سبأ.



وتستمر الدورة الثانية عشرة لمدة سنة كاملة، حتى الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية القادمة المقررة في أبريل ٢٠٢٣.



وفي هذا الصدد، أوضح وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد عبدالله باذيب، أن الحساب الخاص يقدم تمويلات للقطاع الخاص ويشجع على الاستثمار في مجالات التنمية المختلفة بما فيها مجال البنوك والمشروعات الصغيرة.



وأشار في تصريح لوكالة سبأ الحكومية، أن هذه فرصة مواتية لتوجيه تمويلات الحساب الخاص ـوخاصة في اليمن نحو المجالات ذات الاولوية لاستعادة التعافي واعادة الأعمار.



واضاف باذيب "أن ذلك سيدفع بنشاط الحساب الخاص نحو مزيد من التسهيلات للقطاع الخاص على مستوى اقتصاديات الدول الأعضاء في الصندوق بصورة عامة".



يشار إلى أن اليمن كانت قد طالبت الصندوق العربي للتنمية بتأجيل ما عليها من التزامات نتيجة الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد منذ سبع سنوات.