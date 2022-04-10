مأرب...رئيس هيئة الأركان العامة يشهد تخرج دورة أمنية جديدة في اليقظة الأمنية والتعامل الأمني الناجح

الأحد 10 إبريل-نيسان 2022 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس_ متابعات

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شهدت دائرة الأمن العسكري، وفرع قوات الأمن الخاصة بمحافظة مأرب، اليوم السبت، احتفالا بتخرج دورة تدريبية جديدة (اليقظة الأمنية والتعامل الأمني الناجح لضباط الأمن ومساعديهم)، ذلك بحضور رئيس هيئة الأركان العامة، قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز.

وخلال الحفل هنأ رئيس الأركان الخريجين بالشهر الكريم، معبرا عن سعادته بتخرج هذه الدورة التي ستمثل إضافة نوعية للأجهزة الأمنية، لافتا إلى أنها تعمّق التعاون المشترك بين القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.

ولفت إلى أن كل هذه الجهود ستحقق الأمن والاستقرار لليمن، مشيدا بدور الأجهزة الأمنية في محافظة مأرب، التي حققت نجاحات كبيرة في حفظ الأمن والاستقرار، وكذا مشاركتهم إلى جانب زملاءهم في الجيش الوطني بمختلف الجبهات، مترحما على أرواح شهداء الأمن، وفي مقدمتهم الشهيد العميد عبدالغني شعلان، الذي ضحوا بأرواحهم في سبيل أمن الوطن.

وبارك الفريق بن عزيز تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، معبرا عن تهانيه لمجلس القيادة الرئاسي ممثلا بفخامة رئيس المجلس الدكتور رشاد العليمي، وكافة أعضاء المجلس، مؤكدا دعم أبطال الجيش الوطني لمجلس القيادة الرئاسي.

وقال " نحن نتطلع لمرحلة جديدة.. مرحلة البناء والتخلص من الكهنوت الحوثي المدعوم من إيران، واستعادة مؤسسات الدولة، وعودة الأمن والاستقرار للبلاد".

كما عبر عن الشكر للرئيس السابق المشير الركن عبدربه منصور هادي، والفريق الأول علي محسن صالح، على ما بذلوه من جهود جبارة في معركة استعاد الدولة، مثمنا جهود الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الكبيرة في دعم اليمن واليمنيين.