الاستخبارات البريطانية تكشف عن أبرز 3 مناطق تركز القوات الروسية عليها في عملياتها العسكرية

الأحد 10 إبريل-نيسان 2022 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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قالت استخبارات الجيش البريطاني، اليوم السبت، إنّ القوات الروسية تركز عملياتها على دونباس وماريوبول وميكولايف مدعومةً بصواريخ كروز تطلق من البحر الأسود.

‌‎القوات الروسية تركز علمياتها على 3 مناطق

بحسب استخبارات الجيش البريطاني، فإن “المقاومة الأوكرانية تستمر بإحباط طموحات روسية لإنشاء ممر بري بين شبه جزيرة القرم ودونباس”، وفق ما أوردته الحرة.

وكانت ​الاستخبارات البريطانية، قد أوضحت أمس الجمعة، أن “​القوات الروسية​ انسحبت بالكامل من شمال ​أوكرانيا​ إلى ​روسيا​ و​بيلاروسيا​، وتواصل تقدمها في المناطق الجنوبية من أوكرانيا”.

وذكرت أن “أي عملية إعادة انتشار للقوات الروسية في شمال أوكرانيا ستستغرق أسبوعاً على الأقل”، مضيفةً أن “القصف الروسي للمدن في شرق وجنوب أوكرانيا مستمر”.