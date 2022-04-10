رقعة الخروقات الحوثية تتسع والجيش يرصد 141 خرقاً في 7 محافظات

الأحد 10 إبريل-نيسان 2022 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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صعّدت مليشيا الحوثي الإيرانية خروقاتها للهدنة لليوم السابع على التوالي في جبهات القتال بمحافظات مارب والجوف وصعدة وحجّة والحديدة وتعز والضالع.

ورصدت قوات الجيش141 خرقاً للهدنة ارتكبتها مليشيا الحوثي الإيرانية يوم الجمعة 8 ابريل 2022، منها 44 خرقًا للهدنة في جبهات غرب حجة، و43 في جبهات محور تعز، و25 خرقاً للهدنة شمال وغرب وجنوب مارب، و18 خرقاً للهدنة في محوري البرح وحيس، و8 خروقات للهدنة في جبهات شرق وشمال الجوف، و3 خروقات للهدنة في جبهة كتاف البقع وجبهة الفاخر بالضالع حسب ما ذكر موقع الجيش سبتمبر نت.

وتنوعت الخروقات بين استهداف مواقع قوّاتنا في كافة الجبهات بالمدفعية والعيارات، إضافة إلى عمليات شق طرقات ونشر قنّاصة في عدّة مواقع.

ولليوم السابع استمرّت المليشيا في الدفع بتعزيزات بشرية وعتاد إلى أغلب الجبهات، منها 29 طقمًا محمّلة بأفراد وذخائر دفعت بها إلى عدّة مواقع جنوب وغرب مارب. كما دفعت بآليات عليها عيارات إلى محيط جبال البلق.

ودفعت أيضاً بتعزيزات كبيرة شملت أفراد وذخائر إلى مواقع في الجبهات الشرقية والغربية والشمالية الشمالية الشرقية لتعز وإلى جبهتي الضباب ومقبنة.

وكانت قوات الجيش قد كسرت عدّة عمليات هجومية ومحاولات تسلل نفّذتها المليشيا الحوثية الإيرانية خلال الـ48 ساعة الماضية، مستغلّة غياب التغطية الجوّية والتزام قواتنا بالهدنة.