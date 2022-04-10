الافراج عن 40 محتجزاً اعتقلتهم مليشيا الحوثي من عدد من النقاط التابعة لها

الأحد 10 إبريل-نيسان 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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أعلنت جماعة الحوثي الانقلابية، السبت، الإفراج عن 40 محتجزا اعتقلتهم الجماعة في مختلف النقاط الأمنية بالمحافظات الخاضعة لسيطرتها في إطار عفو من زعيمها المدعو "عبد الملك الحوثي".

وذكرت وكالة “سبأ” التابعة للجماعة، أنه “تم الافراج عن 40 محتجزاً تم القبض عليهم في عدد من النقاط في مناطق ومحافظات مختلفة”.

وفي وقت سابق السبت، أفادت مصادر حقوقية، بإفراج الجماعة، عن الصحفي كامل المعمري بعد أشهر من الاختطاف.

وكان المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبيرغ، أعلن موافقة أطراف الصراع على هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد، مع ترحيب سابق من التحالف بقيادة السعودية والقوات الحكومية والحوثيين، فضلا عن المجتمع الدولي.

والخميٍس، أعلنت جماعة الحوثي، إطلاق 26 من أسراها في تبادل مع الجيش اليمني، في جبهة محافظة مأرب شرقي البلاد”.