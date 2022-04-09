شدد على ضرورة رفع الجاهزية القتالية لكافة وحدات القوات المسلحة.. تفاصيل الاجتماع الاستثنائي لـ«طارق صالح» مع وزيري «الدفاع والداخلية» البركاني يلتقي المقدشي بحضور عدد من القيادات العسكرية.. تفاصيل عاجل: الحوثيون يواصلون نسف فرص السلام.. اجتماع برئاسة المشاط يخرج بمواقف غير مبشرة بعد الاعلان عن تشكيل المجلس الرئاسي اعلان هام بشأن موسم الحج القادم والسلطات تضع عدة ضوابط صحفية تتعرض للملاحقة والتهديد من قبل مسلحين مقربين من قيادات حوثية في تعز بسبب احتجاز فتاة بقسم الشرطة.. مقتل 2 من مسلحي الحوثي باشتباكات مع قبائل خولان بالعاصمة صنعاء الأغذية العالمي: ارتفاع أسعار المواد الغذائية تدفع ملايين اليمنيين إلى براثن الجوع 9 دول عربية تسحب شوكولاتة كيندر من الأسواق بعد ما أدت إلى أزمات صحية في البلاد أسعار النفط تتراجع للأسبوع الثاني على التوالي.. وبرنت يغلق قرب 103 دولارات للبرميل رصدأبعد مجرة في الكون على الإطلاق.. تبعد 13.5 مليار سنة ضوئية عن الأرض
بدأ عضو مجلس قيادة المجلس الرئاسي في اليمن اليوم السبت، العميد طارق محمد عبدالله صالح اجتماعاته المنفصلة مع وزيرا الدفاع الفريق محمد المقدشي والداخلية اللواء إبراهيم حيدان في الحكومة المعترف بها، لمناقشة الأوضاع العسكرية والأمنية، بعد يومين من الاعلان الرئاسي، وفق وكالة "سبأ" الحكومية.
وذكرت الوكالة أن عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق محمد عبدالله صالح التقى بوزير الدفاع الفريق محمد المقدشي وعدد من القيادات العسكرية.
وأضافت أن "صالح" شدد على ضرورة رفع الجاهزية القتالية لكافة وحدات القوات المسلحة لمواجهة الخروقات الحوثيين للهدنة ومنعها من تحقيق أي تقدم ميداني على الأرض.
كما التقي صالح وزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان، لمناقشة الاوضاع الأمنية وجهود الاجهزة الأمنية في تعزيز الأمن والاستقرار، مؤكدا على ضرورة "تعزيز اليقظة العالية والحس الأمني".