شدد على ضرورة رفع الجاهزية القتالية لكافة وحدات القوات المسلحة.. تفاصيل الاجتماع الاستثنائي لـ«طارق صالح» مع وزيري «الدفاع والداخلية»

السبت 09 إبريل-نيسان 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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بدأ عضو مجلس قيادة المجلس الرئاسي في اليمن اليوم السبت، العميد طارق محمد عبدالله صالح اجتماعاته المنفصلة مع وزيرا الدفاع الفريق محمد المقدشي والداخلية اللواء إبراهيم حيدان في الحكومة المعترف بها، لمناقشة الأوضاع العسكرية والأمنية، بعد يومين من الاعلان الرئاسي، وفق وكالة "سبأ" الحكومية.

وذكرت الوكالة أن عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق محمد عبدالله صالح التقى بوزير الدفاع الفريق محمد المقدشي وعدد من القيادات العسكرية.

وأضافت أن "صالح" شدد على ضرورة رفع الجاهزية القتالية لكافة وحدات القوات المسلحة لمواجهة الخروقات الحوثيين للهدنة ومنعها من تحقيق أي تقدم ميداني على الأرض.

كما التقي صالح وزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان، لمناقشة الاوضاع الأمنية وجهود الاجهزة الأمنية في تعزيز الأمن والاستقرار، مؤكدا على ضرورة "تعزيز اليقظة العالية والحس الأمني".