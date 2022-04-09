البركاني يلتقي المقدشي بحضور عدد من القيادات العسكرية.. تفاصيل

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قال المركز الإعلامي للقوات المسلحة ان رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، خلال التقى اليوم السبت، وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي، واطلع على المستجدات العسكرية ومسرح العمليات القتالية وسير تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والملاحم الخالدة التي يسطرها أبطال القوات المسلحة في مختلف ميادين العزة والشرف في سبيل دحر المليشيات الحوثية واستكمال تحرير ما تبقى من تراب الوطن.
وحيا البركاني، الأدوار البطولية لأبطال القوات المسلحة وما يقدمونه من نماذج بطولية صادقة في الدفاع عن القضايا المصيرية والحفاظ على مكتسبات الثورة والجمهورية والثوابت الوطنية وتحرير الشعب اليمني من براثن الظلم والعبث التي جلبتها مليشيا الحوثي.
وشدد على ضرورة تضافر الجهود والعمل بمسؤولية وحرص بما يحقق أستمرار الانتصارات لأهداف الثورة ودماء الشهداء والجرحى ومعاناة أبناء الشعب اليمني.
ودعا رئيس مجلس النواب، كافة المكونات السياسية والاجتماعية والمدنية إلى المزيد من التلاحم لما فيه أمن اليمن واستقراره.. معبراً عن الشكر والتقدير لدول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وما يقدمونه من مساندة أخوية في سبيل حماية اليمن وهويته.
ونوه البركاني، إلى المسؤولية الملقاة على عاتق أبناء القوات المسلحة والأمن في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ شعبنا.. مؤكداً على اهمية تعزيز الإيجابيات العسكرية والاستفادة من وقوف ومساندة ودعم الأشقاء والأصدقاء حتى تعود راية الجمهورية اليمنية ترفرف خفاقة في كل ربوع الوطن ويستعيد الشعب اليمني حقوقه وحرياته، وبما يحرز المزيد من الانتصارات الميدانية واستعادة الشرعية الدستورية ورفع المعاناة عن الشعب اليمني.
حضر اللقاء عدد من مساعدي وزير الدفاع ورؤساء الهيئات ومدراء الدوائر بوزارة الدفاع وقيادات عسكرية.