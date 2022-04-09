صحفية تتعرض للملاحقة والتهديد من قبل مسلحين مقربين من قيادات حوثية في تعز بسبب احتجاز فتاة بقسم الشرطة.. مقتل 2 من مسلحي الحوثي باشتباكات مع قبائل خولان بالعاصمة صنعاء الأغذية العالمي: ارتفاع أسعار المواد الغذائية تدفع ملايين اليمنيين إلى براثن الجوع 9 دول عربية تسحب شوكولاتة كيندر من الأسواق بعد ما أدت إلى أزمات صحية في البلاد أسعار النفط تتراجع للأسبوع الثاني على التوالي.. وبرنت يغلق قرب 103 دولارات للبرميل رصدأبعد مجرة في الكون على الإطلاق.. تبعد 13.5 مليار سنة ضوئية عن الأرض روسيا تلغي تسجيل 15 منظمة أجنبية من بينها أميركية تحديث مفاجئ من واتساب يطال ملايين المستخدمين تعرف على أغنى 10 أشخاص في تركيا لعام 2022 قائدالمنطقة العسكرية الثالثة يبعث برقية تهنئة لرئيس وأعضاء مجلس الرئاسي
قُتل اثنان من عناصر ميليشيا الحوثيين في اشتباكات، اليوم السبت، مع مسلحين قبليين جنوب العاصمة صنعاء.
وذكرت مصادر محلية أن مسلحين قبليين من خولان شنوا هجوماً اليوم على قسم شرطة "دار سلم" جنوب صنعاء على خلفية احتجار الميليشيا لفتاة بذريعة ترويجها للعملة الوطنية.
يذكر أن ميليشيا الحوثي تمنع تداول العملة الوطنية الصادرة عن الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً وتصادرها، وتلزم الناس بالتعامل بالعملة القديمة الصادرة قبل الانقلاب.
وبحسب المصادر، فإن اشتباكات دارت أمام وفي محيط قسم الشرطة في "دار سلم" مما أسفر عن مقتل عنصرين من الميليشيا هما سيف فاضل وطارق الهيصمي، فيما أصيب أحد المهاجمين بجروح، وفق ما نقله موقع "نيوزيمن" الإخباري المحلي.
وتزايدت التصرفات التعسفية والانتهاكات التي تقوم بها قيادة الميليشيا الحوثية في إدارة شرطة قسم "دار سلم"، حيث قامت في وقت سابق باحتجاز أم ذهبت لتقديم بلاغ ضد شاب قام باختطاف ابنتها البالغة من العمر 14 عاماً. وقد تم تحويل الأم مع ابنتها والخاطف بعد إلقاء القبض عليه إلى إدارة البحث الجنائي ثم إلى السجن المركزي.
وتشهد صنعاء في الآونة الأخيرة فوضى أمنية وانتشاراً لعصابات مسلحة تحت حماية الميليشيات الحوثية، وتصاعداً في عمليات اختطاف الفتيات والسرقة ونهب الأموال في ظل تقاعس الأجهزة الأمنية عن واجباتها.