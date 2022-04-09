صحفية تتعرض للملاحقة والتهديد من قبل مسلحين مقربين من قيادات حوثية في تعز بسبب احتجاز فتاة بقسم الشرطة.. مقتل 2 من مسلحي الحوثي باشتباكات مع قبائل خولان بالعاصمة صنعاء الأغذية العالمي: ارتفاع أسعار المواد الغذائية تدفع ملايين اليمنيين إلى براثن الجوع 9 دول عربية تسحب شوكولاتة كيندر من الأسواق بعد ما أدت إلى أزمات صحية في البلاد أسعار النفط تتراجع للأسبوع الثاني على التوالي.. وبرنت يغلق قرب 103 دولارات للبرميل رصدأبعد مجرة في الكون على الإطلاق.. تبعد 13.5 مليار سنة ضوئية عن الأرض روسيا تلغي تسجيل 15 منظمة أجنبية من بينها أميركية تحديث مفاجئ من واتساب يطال ملايين المستخدمين تعرف على أغنى 10 أشخاص في تركيا لعام 2022 قائدالمنطقة العسكرية الثالثة يبعث برقية تهنئة لرئيس وأعضاء مجلس الرئاسي
قال برنامج الأغذية العالمي، السبت، إن ارتفاع أسعار المواد الغذائيةالأساسية في اليمن جراء تداعيات حرب أوكرانيا تدفع ملايين اليمنيين إلى الجوع.
وأضاف في تغريدة على تويتر: "الأمن لا يعني الشعور بالأمان من الحرب، بل هو أن يكون لديك غذاء ومصروف في منزلك لتأمين أطفالك".
وتابعت مرفقة صورة لإحدى العائلات: "عائلة علي هي واحدة من ملايين العائلات في اليمن المعرضة لخطر سقوط أعمق في براثن الجوع، بسبب الزيادة في أسعار المواد الغذائية الأساسية التي تبعت الحرب في أوكرانيا".
ويوم الثلاثاء قالت الأمم المتحدة، إن ملايين اليمنيين لا يملكون ما يكفي من الطعام في شهر رمضان المبارك، في ظل أسوأ أزمة انسانية في العالم تشهدها البلاد الغارقة في صراع مُميت من أكثر من سبعة أعوام.
وتسببت الحرب الدائرة في البلاد للعام الثامن على التوالي بأسوأ أزمة انسانية في العالم حيث بات نحو ثلثي السكان بحاجة إلى المساعدة الإنسانية لإنقاذ حياتهم.