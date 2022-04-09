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الأغذية العالمي: ارتفاع أسعار المواد الغذائية تدفع ملايين اليمنيين إلى براثن الجوع

السبت 09 إبريل-نيسان 2022 الساعة 05 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار
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قال برنامج الأغذية العالمي، السبت، إن ارتفاع أسعار المواد الغذائيةالأساسية في اليمن جراء تداعيات حرب أوكرانيا تدفع ملايين اليمنيين إلى الجوع.

 
وأضاف في تغريدة على تويتر: "الأمن لا يعني الشعور بالأمان من الحرب، بل هو أن يكون لديك غذاء ومصروف في منزلك لتأمين أطفالك".
 
وتابعت مرفقة صورة لإحدى العائلات: "عائلة علي هي واحدة من ملايين العائلات في اليمن المعرضة لخطر سقوط أعمق في براثن الجوع، بسبب الزيادة في أسعار المواد الغذائية الأساسية التي تبعت الحرب في أوكرانيا".
 
ويوم الثلاثاء قالت الأمم المتحدة، إن ملايين اليمنيين لا يملكون ما يكفي من الطعام في شهر رمضان المبارك، في ظل أسوأ أزمة انسانية في العالم تشهدها البلاد الغارقة في صراع مُميت من أكثر من سبعة أعوام.
 
وتسببت الحرب الدائرة في البلاد للعام الثامن على التوالي بأسوأ أزمة انسانية في العالم حيث بات نحو ثلثي السكان بحاجة إلى المساعدة الإنسانية لإنقاذ حياتهم.

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