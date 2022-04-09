9 دول عربية تسحب شوكولاتة كيندر من الأسواق بعد ما أدت إلى أزمات صحية في البلاد

السبت 09 إبريل-نيسان 2022 الساعة 05 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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تحركت 9 دول عربية، أحدثها الإمارات وسلطنة عمان والكويت والأردن، ضد شوكولاتة شهيرة للأطفال، بعد تقارير تربط بينها وبين أزمة صحية في بريطانيا أدت إلى تسمم غذائي لـ63 شخصاً.

والاثنين أفادت هيئة الإذاعة البريطانية BBC بتسجيل إصابات بتسمم غذائي بعد تفشي بكتيريا السالمونيلا، جراء اتهام محتمل ضد نوع من الشوكولاتة يباع على شكل بيض، معروف بالأسواق العربية باسم "كيندر"، مشيرة إلى سحب كميات منها من السوق البريطاني "لأنها قد تكون ملوثة".

والجمعة أعلنت وزارة البيئة بالإمارات في بيان أنها وجهت السلطات المحلية إلى التأكد من خلو الأسواق من هذه الشوكولاته.

وشددت على المستورد بسحبها واستردادها أو إتلافها إن تطلب الأمر أو إعادتها إلى بلد المنشأ.

في سلطنة عمان أوضح "مركز سلامة وجودة الغذاء" (رسمي) في بيان الجمعة أنه جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من خلو الأسواق من هذا المنتج، داعياً "المستهلكين لتجنبه والتخلص منه والإبلاغ عنه".

في الكويت قالت الهيئة العامة للغذاء والتغذية في بيان إن "اللجنة العليا لسلامة الأغذية عقدت الجمعة اجتماعاً طارئاً وأفادت بأن المنتج محل الإخطار لم يرصد في الدولة".

وأوضح البيان أن "ما جرى فصحه من منتجات تلك العلامة التجارية المنتجة (للشوكولاتة) تبين خلوها من التلوث".

في الأردن قال نزار محمود مهيدات مدير "مؤسسة الغذاء والدواء" (رسمية) في بيان الجمعة إن المؤسسة "تحرت عن المنتج في السوق للتأكد من خلو السوق منه".

وأشار إلى "سحب عينات من المنتج من منشأ آخر احترازياً وتبين خلوه من السالمونيلا"، وفق ما نقلته صحيفة "الدستور" المحلية.

والثلاثاء قالت وزارة الصحة البحرينية إنها "تأكدت من عدم وجود هذه الشوكولاتة بالأسواق المحلية"، وحذرت نظيرتها القطرية و"مكتب السلامة الصحية للمنتجات" بالمغرب من شرائها أو تناولها بسبب احتمال تلوثها ببكتيريا السالمونيلا، وفق بيانات منفصلة.

والأربعاء قال "جهاز حماية المستهلك" المصري (رسمي): "قامت الإدارات المعنية بضبط ورقابة الأسواق بشن حملات كإجراء وقائي لجمع عينات من الشوكولاتة المذكورة لفحصها والتأكد من خلوها من السالمونيلا".

والخميس قالت "الهيئة العامة للغذاء والدواء" السعودية في بيان إنها اتخذت الإجراءات اللازمة للتأكد من خلو الأسواق المحلية من المنتج، موصية المستهلكين بتجنب استهلاكه والتخلص مما لديهم منه.

وبكتيريا "السالمونيلا" تسبب في أغلب الحالات الحمى والصداع والقيء والغثيان وتشنجات البطن والإسهال