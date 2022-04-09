أسعار النفط تتراجع للأسبوع الثاني على التوالي.. وبرنت يغلق قرب 103 دولارات للبرميل رصدأبعد مجرة في الكون على الإطلاق.. تبعد 13.5 مليار سنة ضوئية عن الأرض روسيا تلغي تسجيل 15 منظمة أجنبية من بينها أميركية تحديث مفاجئ من واتساب يطال ملايين المستخدمين تعرف على أغنى 10 أشخاص في تركيا لعام 2022 قائدالمنطقة العسكرية الثالثة يبعث برقية تهنئة لرئيس وأعضاء مجلس الرئاسي الرئيس ”رشاد العليمي“ يطلع على سير العمليات العسكرية وأوضاع المقاتلين في مختلف الجبهات على وقع خروقات الحوثي للهدنة.. رئيس مجلس القيادة الرئاسي يصدر أول توجيهاته العسكرية مليشيا الحوثي تواصل خرق الهدنة في ظل التزام قوات الجيش غوغل تحذف تطبيقات كانت تجمع بيانات المستخدمين سرا
ارتفعت أسعار النفط 2% في تعاملات الجمعة لكنها سجلت ثاني انخفاض أسبوعي لها على التوالي بعد أن أعلنت دول اعتزامها سحب كميات من النفط الخام من مخزوناتها الاستراتيجية.
وصعدت أسعار العقود الآجلة لخام برنت عند الإغلاق 2.20 دولار أو 2.19% إلى 102.78 دولار للبرميل. مادة اعلانية وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.23 دولار إلى 98.26 دولار، وفق رويترز.
إنتاج النفط الروسي يتراجع 4-5% في أبريل طاقة نفط وغازإنتاج النفط الروسي يتراجع 4-5% في أبريل وانخفض خام برنت 1.5% على مدار الأسبوع بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط 1%.
وتعرض الخامان القياسيان على مدى الأسابيع الماضية لأشد حالات التقلب منذ يونيو/حزيران 2020.
إعلان وستسحب الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية 60 مليون برميل خلال الأشهر الستة المقبلة مع مطابقة الولايات المتحدة لهذه الكمية في إطار ما أعلنته في مارس/آذار عن سحبها 180 مليون برميل من مخزونها الاستراتيجي.