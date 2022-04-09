رصدأبعد مجرة في الكون على الإطلاق.. تبعد 13.5 مليار سنة ضوئية عن الأرض

السبت 09 إبريل-نيسان 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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رصد علماء فلك أبعد مجرة تُكتشف على الإطلاق وتبعد 13,5 مليار سنة ضوئية عن الأرض، على ما ذكرت دراسة نُشرت الجمعة ويتعيّن تأكيد نتائجها من خلال عمليات رصد أكثر تقدماً.

وبعد أكثر من 1200 ساعة روقبت خلالها السماء عبر أربعة تلسكوبات، رُصد "HD1"، وهو جسم شديد السطوع "يتطابق لونه الأحمر مع خصائص مجرة تبعد 13,5 مليار سنة ضوئية"، بحسب ما يوضح مكتشف المجرة يويتشي هاريكانه في بيان نشرته على هامش الدراسة الجمعية الفلكية الملكية.

وأُكّدت بيانات إضافية جمعها مرصد ألما في تشيلي نتائج الدراسة الجديدة، إذ تبعد مجرة "HD1" أكثر مما تبعد مجرة "GN-z11" التي كانت حتى اكتشاف "HD1" أبعد مجرة على الإطلاق، بمئة مليون سنة. وتكون مجرة "HD1" بالتالي قد تشكلت بعد 300 مليون سنة من الانفجار العظيم، وهو فترة نشأة الكون، واستغرق الضوء الذي ينبعث منها 13,5 مليار سنة ليصل إلى الأرض.

وبهدف تحديد عمر المجرة، قاس العلماء الانزياح الأحمر الخاص بضوئها الأصلي. ومع تمدد الكون، تتسع المسافة بين الأجسام. وكلما عدنا بالزمن إلى الوراء، ازدادت المسافة بين الأجسام وامتد ضوءها أكثر متحولاً إلى أطوال موجية تصبح حمراء بشكل متزايد.

ويقول عالم الفيزياء الفلكية في جامعة طوكيو وأحد معدي الدراسة المنشورة في مجلة "أستروفيزيكل جورنال" يوتشي هاريكانه "عندما رصدت اللون الأحمر شعرت بالقشعريرة".

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