روسيا تلغي تسجيل 15 منظمة أجنبية من بينها أميركية

السبت 09 إبريل-نيسان 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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منظمة العفو الدولية من ضمن المؤسسات التي ألغت روسيا تسجيلها. منظمة العفو الدولية من ضمن المؤسسات التي ألغت روسيا تسجيلها.

قالت وزارة العدل الروسية في بيان، الجمعة، إنها ألغت تسجيل 15 منظمة أجنبية، من بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش.

نص البيان على أن مكاتب هذه المنظمات في روسيا، ومن بينها أيضا مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي، "استُبعدت بسبب وجود انتهاكات للتشريعات الحالية في روسيا الاتحادية".

جاء الإعلان عن القرار، الذي لم يتضمن تفاصيل عن أي انتهاكات، بعد أيام من إشارة منظمة هيومن رايتس ووتش ومقرها نيويورك إلى أنها وجدت "عدة حالات يتضح فيها ارتكاب القوات الروسية انتهاكات لقوانين الحرب" في أوكرانيا.

وتنفي روسيا مرارا اتهامات ارتكاب جرائم حرب التي توجهها لها أوكرانيا ودول غربية في هجومها المستمر منذ ستة أسابيع، كما تنفي استهداف المدنيين.

وقالت هيومن رايتس ووتش: "لا شك في أن هذه الخطوة جاءت ردا على تقاريرنا عن الحرب في أوكرانيا".

وأضافت على تويتر: "تكشف الحكومة الروسية في واقع الأمر دون مواربة أنها لا تبالي بأي حقائق فيما يتعلق بحماية المدنيين في أوكرانيا. هذا مجرد دليل بسيط آخر على ذلك"