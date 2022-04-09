تعرف على أغنى 10 أشخاص في تركيا لعام 2022

السبت 09 إبريل-نيسان 2022 الساعة 01 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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كشفت مجلة "فوربس" العالمية المتخصصة في عالم المال والأعمال، عن تصنيفها السنوي الجديد لأغنى مليارديرات العالم للعام 2022.

وتضمنت القائمة، بحسب المجلة، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، 2668 مليارديرا، بانخفاض 87 مليارديرا مقارنة بالعام الماضي.

ونوهت المجلة إلى أن وباء كورونا، وانهيار أسواق مؤشرات الأسهم العالمية، والغزو الروسي لأوكرانيا، أثر بشكل سلبي على قائمة أغنى أغنياء العالم في العام 2022، مضيفة أنه "رغم ذلك، فإن أكثر من ألف ملياردير أصبحوا أغنى مما كانوا عليه قبل عام".

أغنى عشر شخصيات في تركيا وفي تركيا، أظهرت قائمة مجلة "فوربس"، انخفاض عدد المليارديرات بالدولار الموجودة في البلاد من 27 مليار دولار إلى 24 مليار دولار.

وتصدر رجل الأعمال التركي "مراد أولكر"، صاحب شركات "أولكر"، التي تعتبر من أضخم الشركات في البلاد المتخصصة في صناعة المواد الغذائية، بثروته البالغة 4.7 مليار دولار، رأس قائمة أغنى الأتراك. وتراجع أولكر، الذي بلغت ثروته 6.3 مليار دولار في عام 2021، من المرتبة 421 إلى المرتبة 601 في التصنيف العالمي.

وجاء رجل الأعمال التركي "فريد شاهنيك" بالمرتبة الثانية في قائمة أغنى الأتراك، بثروته البالغة 2.4 مليار دولار، واحتل المرتبة 1292 عالميا، في حين حصل رجل الأعمال التركي "حمدي أولوكايا" على المرتبة الثالثة في قائمة الأغنى في تركيا، بثروة تبلغ 2.4 مليار دولار أمريكي، واحتل المرتبة 1292 عالميا.

وحصل رجل الأعمال التركي ومدير شركة "روناناس هولدينغ"، "إيرمان إليجيك"، على المرتبة الرابعة في تركيا، بثروته البالغة 2.3 مليار دولار، في حين احتل المرتبة 1341 في التصنيف العالمي.

وفي المرتبة الخامسة لقائمة الأغنى في تركيا، حلت "فيليز شاهينك"، ابنة رجل الأعمال الراحل "أيهان شاهينك"، وصاحبة شركة "قيليز باستا"، بثروتها البالغة 2.2 مليار دولار.

وجاء في المرتبة السادسة لقائمة الأغنى في تركيا، رجل الأعمال "سيزاي باجك سيز" صاحب شركة "ليماك هولندينغ"، بثروته البالغة 1.9 مليار دولار، وحصل عالميا على المرتبة 1579.

واحتل رجل الأعمال التركي "نهاد أوزدمير"، الذي استقال مؤخرا من منصبه كرئيس للاتحاد التركي لكرة القدم، المرتبة السابعة في قائمة أغنى الأتراك، بثروته البالغة 1.9 مليار دولار.

وجاء رجل الأعمال التركي "إبراهيم إردمو أوغلو"، في المرتبة الثامنة في قائمة مجلة فوربس لأغنياء تركيا، بثروته البالغة 1.8 مليار دولار. وحصلت سيدة الأعمال التركية، "سماحات سيفيم أرسل"، أكبر أبناء رجل الأعمال التركي المشهور "وهبي كوتش"، على المرتبة التاسعة لأغنياء تركيا، بثروة بلغت 1.6 مليار دولار.

وجاء رجل الأعمال التركي "حمدي عكين"، صاحب شركة مقاولات "عكين"، في المركز الأخير بقائمة "أغنى 10 أتراك"، بثروة بلغت 1.6 مليار دولار.

وتصدر رجل الأعمال الكندي "إيلون ماسك" قائمة "فوربس" لأغنى مليارديرات العالم للمرة الأولى على الإطلاق، حيث وصلت ثروته 219 مليار دولار، في حين تراجع رجل الأعمال الأمريكي والرئيس التنفيذي لشركة أمازون، "جيف بيزوس"، إلى المركز الثاني، بثروة بلغت 171 مليار دولار.

وتضمنت القائمة 21 مليارديرا عربيا، من بينهم المصري ناصف ساويرس، الذي جاء بالمرتبة الأولى عربيا، و304 عالميا، بثروة بلغت 7.7 مليار دولار، والجزائري يسعد ربراب بالمرتبة الثانية عربيا، و536 عالميا، بثروة بلغت 5.1 مليار دولار.