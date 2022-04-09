قائدالمنطقة العسكرية الثالثة يبعث برقية تهنئة لرئيس وأعضاء مجلس الرئاسي

السبت 09 إبريل-نيسان 2022 الساعة 01 مساءً / مأرب برس_ متابعات

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رفع قائد المنطقة العسكرية الثالثه اللواء الركن/منصور بن عبدالله ثوابه برقية تهنئة لفخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، وأعضاء مجلس القيادة بمناسبة نيلهم ثقة القوى الوطنية والسياسة اليمنيه.

وقال اللواء ثوابه"يسرني ويسعدني أن أرفع إليكم أسمى آيات التهاني والتبريكات بإسمي ونيابة عن كافة منتسبي المنطقه العسكريه الثالثة والمحاور والألويه التابعه لها وبإسم الأبطال المرابطين في جميع الثغور والميادين بمناسبة نيلكم ثقة وتوافق القوى الوطنية والسياسة.

لتتولوا المهمة العظيمة في قيادة البلاد في هذه الظروف العصيبة من تاريخ الوطن اليمني الحبيب.

وأضاف قائد المنطقة العسكرية الثالثة لقد تفائل فيكم الجميع ومعكم كل المخلصين إخراج البلاد من الأزمة التي تمر بها، وإعادة اللحمة الوطنية، وتخليص الوطن الحبيب من الإنقلاب التي قامت به المليشيات الحوثيه الإرهابيه وإخراجه إلى بر الأمان مؤكدين ثقتنا وكل الشعب اليمني بقدرتكم على أداء المهمة التي أوكلت إليكم بجداره واقتدار،

وأكد قائد المنطقة العسكرية الثالثة أن قيادة المنطقة العسكرية الثالثة والمحاور والألويه والوحدات التابعه لها تؤكد ولائها وانتماءها الوطني والجمهوري تحت قيادتكم الحكيمة، وسنكون إن شاء الله الصخره الصماء إلى جانب إخواننا وزملائنا في وحدات المؤسستين العسكريه والأمنية في مواجهة من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار الوطن اليمني الحبيب وجاهزين على الدوام لتنفيذ الأوامر في أي وقت وأي ظرف تحت قيادتكم الحكيمة..سائلين المولى عزوجل الله لكم دوام التوفيق والسداد في مهامكم الموكله إليكم.

اللواء الركن/ منصور بن عبدالله ثوابه....قائد المنطقة العسكرية الثالثة