على وقع خروقات الحوثي للهدنة.. رئيس مجلس القيادة الرئاسي يصدر أول توجيهاته العسكرية

السبت 09 إبريل-نيسان 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن الدكتور رشاد محمد العليمي على ضرورة بذل المزيد من الجهد في التدريب والتأهيل لكافة منتسبي الجيش الوطني وفق أسس علمية ووطنية صحيحة بعيداً عن المحسوبية والولاءات الضيقة من اجل تجسيد روح الوطن الواحد في كل وحدة عسكرية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي اجراه اليوم برئيس هيئة الاركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، للاطلاع على سير العمليات العسكرية في مختلف الجبهات.

واستمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي الى شرح مفصل من رئيس هيئة الاركان العامة على سير العمليات العسكرية في كافة الجبهات والتزام الجيش الوطني بوقف اطلاق النار تنفيذاً للهدنة الإنسانية التي أعلن عنها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن، وكذا التجاوزات التي ترتكبها المليشيات الحوثية وخرقها للهدنة المعلنة في كافة جبهات القتال بمحافظات مارب والجوف وصعدة وحجة والحديدة وتعز.

واكد رئيس المجلس الرئاسي ان المرحلة الراهنة استثنائية وحساسة وتتطلب من الجميع تظافر الجهود والوقوف صفاً واحداً للسير نحو تحقيق حلم أبناء الشعب اليمني في يمن موحد ومزدهر يسوده الامن والاستقرار والرخاء والدفع بعجلة التنمية الى الامام والبدء بعملية الاعمار..مشيراً الى ان الجميع يستشعر هذه المسوؤلية الملقاة على عاتقنا والتي تتطلب من الجميع تجاوز الخلافات والترفع عنها من اجل الدفع باليمن الى بر الامان والخروج من هذه الحرب التي القت بظلالها على مجمل الاوضاع لاسيما الاقتصادية حسب ما ذكر موقع الجيش سبتمبر نت.

مثمناً جهود وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الاركان العامة في عملية البناء والتأهيل والتدريب وتخريج عدد من الدفاعات في مختلف المجالات والتي ساهمت بشكل كبير في احداث تغيير في الجانب العسكري.. مؤكداً على اهمية بذل المزيد من الجهد في التدريب والتأهيل في كافة الوحدات.

وحمل الرئيس الدكتور العليمي، رئيس هيئة الاركان العامة نقل تحياته للضباط والصف والجنود في مختلف ميادين العزة والكرامة .. مشيداً بمواقفهم البطولية وهم يدافعون في الجبال والسهول والاودية عن النظام الجمهوري والمكتسبات الوطنية ..موكداً ان الوطن أمانة في أعناق الجميع ويجب الحفاظ عليه واداء الواجب الوطني والدفاع عليه وعلى امنه واستقراره ووحدته.

في سياق آخر تواصل مليشيا الحوثي الإيرانية تصعيد خروقاتها للهدنة المعلنة لليوم السادس على التوالي، في كافة جبهات القتال بمحافظات الحديدة وتعز والضالع وحجة والجوف ومارب.

وقال المركز الإعلامي للجيش انه رصد يوم الخميس 7 أبريل 2022، ارتكاب المليشيا الحوثية 108 خرقاً للهدنة، منها 29 انتهاكاً في جبهات محور تعز ، و24 في جبهات مارب الجنوبية والغربية والشمالية الغربية، و24 في جبهات القتال غرب حجّة، و23 في محوري البرح غرب تعز وحيس بالحديدة، إضافة إلى 5 خروقات في جبهات شرق الجوف، وثلاثة خروقات في جبهتي مريس وبتار بالضالع. وتنوّعت الخروقات بين استهداف مواقع قواتنا بسلاح المدفعية والعيارات المختلفة، واستهداف مواقع لقواتنا بالطائرات المسيّرة وبالأخص في جبهات جنوب وغرب مارب.

وكذا نشر قناصين أمام مواقع لقواتنا في عدّة جبهات وخصوصاً غرب وجنوب مارب.

كما استمرّت المليشيا الإيرانية في الدفع بتعزيزات كبيرة إلى مختلف الجبهات، منها أكثر من 27 طقماً وآلية محمّلة بالعتاد والأفراد دفعت بها إلى عدّة جبهات جنوب مارب وتعزيزات أخرى كبيرة إلى محيطة جبهة الكسارة غرباً. كما دفعت بتعزيزات كبيرة محمّلة بأفراد وعتاد إلى جبهة حويشيان شرق الجوف، وسط تحليق مكثّف بالطائرات المسيّرة.

ويأتي تصعيد مليشيا الحوثي الإيرانية وانتهاكاتها للهدنة الأممية في ظل الالتزام التام لقوات الجيش والمقاومة الشعبية بوقف إطلاق النار وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية.