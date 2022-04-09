مليشيا الحوثي تواصل خرق الهدنة في ظل التزام قوات الجيش

السبت 09 إبريل-نيسان 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - مأرب

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تواصل مليشيا الحوثي الإيرانية تصعيد خروقاتها للهدنة المعلنة لليوم السادس على التوالي، في كافة جبهات القتال بمحافظات الحديدة وتعز والضالع وحجة والجوف ومارب.

وقال المركز الإعلامي للجيش انه رصد يوم الخميس 7 أبريل 2022، ارتكاب المليشيا الحوثية 108 خرقاً للهدنة، منها 29 انتهاكاً في جبهات محور تعز ، و24 في جبهات مارب الجنوبية والغربية والشمالية الغربية، و24 في جبهات القتال غرب حجّة، و23 في محوري البرح غرب تعز وحيس بالحديدة، إضافة إلى 5 خروقات في جبهات شرق الجوف، وثلاثة خروقات في جبهتي مريس وبتار بالضالع. وتنوّعت الخروقات بين استهداف مواقع قواتنا بسلاح المدفعية والعيارات المختلفة، واستهداف مواقع لقواتنا بالطائرات المسيّرة وبالأخص في جبهات جنوب وغرب مارب.

وكذا نشر قناصين أمام مواقع لقواتنا في عدّة جبهات وخصوصاً غرب وجنوب مارب.

كما استمرّت المليشيا الإيرانية في الدفع بتعزيزات كبيرة إلى مختلف الجبهات، منها أكثر من 27 طقماً وآلية محمّلة بالعتاد والأفراد دفعت بها إلى عدّة جبهات جنوب مارب وتعزيزات أخرى كبيرة إلى محيطة جبهة الكسارة غرباً. كما دفعت بتعزيزات كبيرة محمّلة بأفراد وعتاد إلى جبهة حويشيان شرق الجوف، وسط تحليق مكثّف بالطائرات المسيّرة.

ويأتي تصعيد مليشيا الحوثي الإيرانية وانتهاكاتها للهدنة الأممية في ظل الالتزام التام لقوات الجيش والمقاومة الشعبية بوقف إطلاق النار وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية.