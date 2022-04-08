عاجل: معين عبدالملك يكشف عن وجود قرارات قادمة ويؤكد بأن هناك تغييرات واعادة تنظيم وهيكلة

الجمعة 08 إبريل-نيسان 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

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كشف معين عبدالملك رئيس الحكومة اليمنية مساء الجمعة، بأن هناك الكثير من القرارات سيعلن عنها خلال الأسابيع المقبلة.

وذكر رئيس الوزراء لتلفزيون العربية ان موضوع التغيير في حكومته سيكون قابل للنقاش ‎.

وقال ايضا : ستكون هناك إعادة تنظيم وهيكلة للجانب الأمني والعسكري.

ولفت معين عبدالملك الى انه لا مخاوف من تعارض بين صلاحيات المجلس الرئاسي والحكومة مؤكدا ان لدى رئيس مجلس الرئاسة خبرة متراكمة.

وقال ان قرار الرئيس السابق هادي بنقل صلاحياته لمجلس القيادة كان مهما.

واضاف :التغييرات التي تمت تساعد على استيعاب الجميع وتقوي الشرعية.

وزاد: هناك إشكاليات تراكمت خلال 7 سنوات والتغيير كان ضروريا.

وحول السلام مع الحوثيين قال معين: السلام أولوية ولكن لا يمكن الركون له مع أخذ الحوثيين توجيهاتهم من إيران.

وتابع: إذا خرق الحوثي الهدنة واستسلم لأجندة إيران سيكون لنا موقف آخر ، أي لغة متماهية مع الخروق لن تساعد على صمود الهدنة

ونوه معين الى ان هناك مؤشرات على مسارات سلام مقبلة.