بيان لسلطنة عمان بشأن تشكيل المجلس الرئاسي في اليمن

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أعربت سلطنة عمان، عن أملها في أن يسهم إعلان إنشاء مجلس قيادة رئاسي في اليمن، في دعم الجهود القائمة لمعالجة الأوضاع الإنسانية.
وقالت السلطنة، انها تأمل كذلك في أن يسهم تشكيل المجلس الرئاسي في إيجاد تسوية سياسية شاملة، تحافظ على وحدة اليمن وسيادته واستقلاله، وتشارك فيها جميع الأطراف اليمنية، وبما يلبي تطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار.
جاء ذلك في بيان صادر، اليوم الجمعة، عن وزارة الخارجية في سلطنة عمان، بشأن إعلان تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في اليمن.