بيان لسلطنة عمان بشأن تشكيل المجلس الرئاسي في اليمن موقف أممي ضعيف من خرق الحوثي للهدنة وشن مليشياته هجمات عنيفة جنوب مأرب.. ماذا قال المبعوث؟ محمد صلاح يتحدث عن مصير بقائه في ليفربول.. هل سيجدد ام يغادر؟ قيادة الجيش الوطني تعلن التزامها بولائها الجمهوري تحت قيادة المجلس الرئاسي عاجل رئيس مجلس القيادة الرئاسي : على اليمنيين مواجهة المشروع الإيراني.. مأرب برس ينشر نص الخطاب مصالحة "تاريخية" بين المغرب وإسبانيا بعد أزمة دبلوماسية الإستخبارات الألمانية تخترق تسجيلات للجيش الروسي.. الغارديان: وثقت تورط موسكو في “مجزرة بوتشا دولة اوروبية تزود أوكرانيا بأخطر سلاح حتى الآن أغرب حادثة وفاه في العالم.. هندي يظهر بعد يوم من دفنه بالأسماء...."فوربس الأمريكية تكشف عن قائمة الأثرياء العرب لعام2022
علق مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ،على خرق الحوثيين للهدنة بهجومهم الأخير على مواقع الجيش الوطني جنوبي محافظة مأرب.
وقال المبعوث انه يتابع عن كثب آخر التطورات في مأرب.
وحث هانس جميع الأطراف على التحلي بضبط النفس والتزامهم المستمر بالهدنة كما وعدوا اليمنيين .
واعلنت الامم المتحدة عن هدنة في اليمن لمدة شهرين بدات في الاول من رمضان، لكن مليشيات الحوثي خرقت الهدنة في ساعاتها الأولى.
وفجر اليوم قال المركز الإعلامي للقوات المسلحة ان: قواتنا تتصدى في الأثناء لعملية هجومية شنتها مليشيا الحوثي الإيرانية في الجبهة الجنوبية لمحافظة مارب.
كذلك افادت مصادر عسكرية لمأرب برس بأن مليشيات الحوثي الانقلابية شنت فجر اليوم هجوما واسعا على مواقع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهات مأرب الجنوبية.