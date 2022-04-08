موقف أممي ضعيف من خرق الحوثي للهدنة وشن مليشياته هجمات عنيفة جنوب مأرب.. ماذا قال المبعوث؟

الجمعة 08 إبريل-نيسان 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

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علق مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ،على خرق الحوثيين للهدنة بهجومهم الأخير على مواقع الجيش الوطني جنوبي محافظة مأرب.

وقال المبعوث انه يتابع عن كثب آخر التطورات في مأرب.

وحث هانس جميع الأطراف على التحلي بضبط النفس والتزامهم المستمر بالهدنة كما وعدوا اليمنيين .

واعلنت الامم المتحدة عن هدنة في اليمن لمدة شهرين بدات في الاول من رمضان، لكن مليشيات الحوثي خرقت الهدنة في ساعاتها الأولى.

وفجر اليوم قال المركز الإعلامي للقوات المسلحة ان: قواتنا تتصدى في الأثناء لعملية هجومية شنتها مليشيا الحوثي الإيرانية في الجبهة الجنوبية لمحافظة مارب.

كذلك افادت مصادر عسكرية لمأرب برس بأن مليشيات الحوثي الانقلابية شنت فجر اليوم هجوما واسعا على مواقع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهات ‎مأرب الجنوبية.