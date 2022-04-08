قيادة الجيش الوطني تعلن التزامها بولائها الجمهوري تحت قيادة المجلس الرئاسي

الجمعة 08 إبريل-نيسان 2022 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-مأرب

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اعلنت قيادة الجيش الوطني، التزام القوات المسلحة بولائها وانتمائها الجمهوري تحت قيادة «مجلس القيادة الرئاسي»، الذي اعلن عن تشكيله فجر الخميس ونقل الرئيس هادي كامل صلاحياته لهذا المجلس.

جاء ذلك في برقية تهنئة رفعها وزير الدفاع ورئيس الأركان لرئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي.

البرقية اكدت التزام القوات المسلحة بولائها وانتمائها الجمهوري تحت قيادتهم الحكيمة (المجلس الرئاسي) وقالت أن ثقتها بهم وبقدراتهم وبإخلاصهم كبيرة، وأنهم على قدر وحجم المسؤولية في هذه الظروف المعقدة، والاستثنائية من تاريخ اليمن، وأنهم أهلا للمسؤولية وسينقلون اليمن ومعهم الخيرون من القيادات الوطنية إلى حقبة يمنية جديدة بتوازنات شاملة ودقيقة وآمال مشرعة رغم التحديات.

وبموجب الاعلان الرئاسي، اصبح رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي هو القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية.

ورفع وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز، برقية تهنئة إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وأعضاء المجلس بمناسبة نيلهم ثقة القوى الوطنية والسياسة.

وجاء ايضا في البرقية "إننا في القوات المسلحة سنبقى صمام أمان اليمن نحمي أرضه وسيادته ووحدته واستقلاله. نذود عن حياضه ونحمي مكتسباته موفون بالعهد، ومعنا كل القوى الوطنية في الخطوات الحاسمة لهزيمة مليشيا إيران واستعادة الدولة وبناء اليمن، فوحدة الصف الوطني، ضمان لبقاء الجمهورية والوحدة دولة اتحادية، سائلين المولى عز وجل لكم التوفيق والسداد في مهامكم الوطنية".

واليوم الجمعة أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي ، رشاد العليمي، أن المرحلة الراهنة استثنائية وحساسة وتتطلب من الجميع تضافر الجهود والوقوف صفاً واحداً للسير نحو تحقيق حلم أبناء الشعب اليمني في يمن موحد ومزدهر يسوده الأمن والاستقرار.

جاء ذلك في أول حديث له بعد تعيينه رئيساً للمجلس الرئاسي في اليمن، خلال اتصال هاتفي مع رئيس هيئة أركان الجيش اليمني الفريق الركن صغير بن عزيز وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وأشار إلى أن الجميع يستشعر هذه المسؤولية الملقاة على عاتقنا، والتي تتطلب من الجميع تجاوز الخلافات والترفع عنها من أجل الدفع باليمن إلى بر الأمان والخروج من هذه الحرب التي ألقت بظلالها على مجمل الأوضاع لاسيما الاقتصادية.