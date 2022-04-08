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دولة اوروبية تزود أوكرانيا بأخطر سلاح حتى الآن

الجمعة 08 إبريل-نيسان 2022 الساعة 03 مساءً / مأرب برس_ وكالات
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أعلنت سلوفاكيا نقلها منظومة "إس-300" للدفاع الجوي لأوكرانيا، وقالت إن المنظومة الصاروخية باتت بالفعل موجودة هناك وأنه تم نقلها في سرية تامة خلال اليومين الماضيين.

وقال رئيس الوزراء السلوفاكي إدوارد هيغر: "هذا قرار مسؤول قدمت بموجبه جمهورية سلوفاكيا، كدولة تدعم السلام والحرية وحماية حقوق الإنسان، المساعدة لأوكرانيا في الدفاع.

نعتقد أن هذا النظام سيساعد في إنقاذ أكبر عدد ممكن من الأوكرانيين الأبرياء".

وأضاف رئيس الوزراء أن نقل منظومة الدفاع الجوي "إس-300" إلى أوكرانيا لا يعني أن سلوفاكيا ستصبح جزءا من الصراع المسلح في أوكرانيا.

وأفادت وسائل إعلام سلوفاكية في وقت سابق بأن براتيسلافا أرسلت أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات "إس-300" إلى كييف.

ووفقا لتقرير نشرته شبكة التلفزيون "NOVINY.sk" السلوفاكية اليوم الجمعة، فإن منظومة الدفاع الجوي "إس-300" باتت موجودة في أوكرانيا، وقد تم نقلها خلال يومين في سرية تامة.

تجدر الإشارة إلى أن وزير الدفاع السلوفاكي، ياروسلاف ناد، قد صرح في وقت سابق بأن بلاده لا يمكنها تزويد أوكرانيا بنظام "إس-300" لأنه يحمي مجالها الجوي، دون الحصول على بديل مناسب.

"إس-300" هي منظومة صاروخية للدفاع الجوي، سوفيتية الصنع

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