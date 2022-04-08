الإستخبارات الألمانية تخترق تسجيلات للجيش الروسي.. الغارديان: وثقت تورط موسكو في “مجزرة بوتشا دولة اوروبية تزود أوكرانيا بأخطر سلاح حتى الآن أغرب حادثة وفاه في العالم.. هندي يظهر بعد يوم من دفنه بالأسماء...."فوربس الأمريكية تكشف عن قائمة الأثرياء العرب لعام2022 من الكهوف إلى أقوى قصور العالم.. هل تنتهي رحلة الرئيس الصيني قريباً السعودية والكويت تعلن القرار النهائية بشان عودة السفراءها إلى لبنان قرارات مفاجئة في خطوات جديدة لتطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا أميركا تنهي علاقاتها التجارية الطبيعية مع روسيا عاجــل.. مليشيات الحوثي تعلن الحرب على الهدنة وتشن هجوماً واسعاً على مواقع الجيش جنوبي مأرب اختتام مشاورات الرياض.. البيان الختامي يؤكد على ”التخلي عن الحلول العسكرية“ والمجلس الرئاسي يدعو لبدء مفاوضات مع ”الحوثي“
في الهند شهدت ولاية تاميل نادو الهندية مؤخرا حادثة غريبة، حيث عاد رجل إلى منزله بعد مرور 24 ساعة على دفنه.
وفاجأ مورثي البالغ من العمر 55 عاما عائلته بعدما عاد لمنزله بعد مرور يوم كامل على دفنه، الأمر الذي تسبب بصدمة لأسرته.
وكان مورثي قد غادر إلى مدينة مجاورة ليعمل في حصاد قصب السكر، لكن عائلته تلقت اتصالا من شخص مجهول أعلمهم بالعثور عليه ميتا في محطة حافلات، وفق ما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إنديا".
ووفق الشرطة فإن ابن مورثي هرع إلى الموقع، وأكد أن الجثة تعود لوالده.
وسلمت الشرطة الجثة لعائلته التي استكملت الإجراءات الضرورية في مثل هذه الحالة، وقامت بدفنه.
وتفاجأت عائلة مورثي به وهو يدخل المنزل بعد 24 ساعة على دفنه، حيث قال الابن للصحيفة الهندية: "لم نصدق أعيننا عندما دخل المنزل.
صدمت لسماع نبأ وفاة والدي بذات القدر الذي شعرت به عندما دخل إلى المنزل".
وبحسب الشرطة فقد حدث لبس في هوية الجثة التي عثر عليها، وقد تم استخراجها لتشريحها لمعرفة الاسم الحقيقي للمتوفى، والوقوف على أسباب الوفاه