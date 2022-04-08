بالأسماء...."فوربس الأمريكية تكشف عن قائمة الأثرياء العرب لعام2022

الجمعة 08 إبريل-نيسان 2022 الساعة 03 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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كشفت مجلة “فوربس” الأمريكية عن تصنيفها السنوي الجديد لأغنى مليارديرات العالم للعام 2022، وتضمنت القائمة رجل الأعمال المصري ناصف ساويرس، الذي صنف بأنه أغنى أغنياء العرب، تلاه الجزائري يسعد ربراب. وتضمنت القائمة، بحسب المجلة الأمريكية، 2668 مليارديرا بانخفاض 87 مليارديرا مقارنة بالعام الماضي.

وأشارت المجلة إلى أن جائحة كورونا، وانهيار أسواق مؤشرات الأسهم العالمية، والغزو الروسي لأوكرانيا، أثرت سلبا بالفعل على قائمة أغنى أغنياء العالم في العام 2022.

ولفتت إلى أنه رغم ذلك، فإن أكثر من ألف ملياردير أصبحوا أغنى مما كانوا عليه قبل عام.

أسماء تضمنت القائمة 21 مليارديرا عربيا، من بينهم المصري ناصف ساويرس، الذي جاء بالمرتبة الأولى عربيا، و304 عالميا، بثروة بلغت 7.7 مليار دولار، والجزائري يسعد ربراب بالمرتبة الثانية عربيا، و536 عالميا، بثروة بلغت 5.1 مليار دولار.

وبينما جاء الملياردير المصري نجيب ساويرس، بالمرتبة الثالثة عربيا، و883 عالميا، بصافي ثروة 3.4 مليار دولار.

وجاء طه ميقاتي ونجيب ميقاتي في المرتبة 951 عالميا، بثروة 3.2 مليار دولار.

وحسب المجلة الأمريكية التي تعنى بمراقبة الثروات ونمو الشركات، فإن عدد المليارديرات العرب نقص في تصنيف السنة الجديدة بعد وفاة رجل الأعمال الإماراتي ماجد الفطيم.

وضمت القائمة ثلاثة إماراتيين، وهم رجل الأعمال حسن سجواني بالمرتبة 1163 عالميا، بثروة تقدر بـ2.7 مليار دولار، وعبدالله الغرير بالمرتبة 1196، بثروة تقدر بنحو 2.6 مليار دولار، وعبد الله الفطيم بالمرتبة 1238 عالميا، بثروة تقدر بنحو 2.5 مليار دولار