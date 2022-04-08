عاجــل.. مليشيات الحوثي تعلن الحرب على الهدنة وتشن هجوماً واسعاً على مواقع الجيش جنوبي ‎مأرب

الجمعة 08 إبريل-نيسان 2022 الساعة 04 صباحاً / مأرب برس - خاص

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تواصل مليشيات الحوثي الإرهابية خروقاتها للهدنة الأممية المعلنة بتصعيد عسكري واسع ضد قوات الشرعية في جبهات جنوبي مأرب في تحدي صارخ لكل دعوات السلام التي اعلنتها الأمم المتحدة والحكومة الشرعية ودول التحالف.

مصادر عسكرية أفادت لمأرب برس قبل قليل بأن مليشيات الحوثي الانقلابية تشن في الاثناء هجوما واسعا على مواقع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهات ‎مأرب الجنوبية.

وكانت قوات الجيش الوطني قد رصدت ارتكاب مليشيا الحوثي الإيرانية 80 خرقاً للهدنة المعلنة خلال 24 ساعة الماضية في كافة جبهات القتال بمحافظات مارب والجوف وصعدة وحجة والحديدة وتعز.

وتنوزّعت الخروقات حسب ما ذكر المركز الاعلامي للقوات المسلحة بين 28 خرقاً في جبهات القتال بمحور تعز، و20 خرقاً في جبهات القتال غرب حجة، و12 خرقاً في جبهات القتال المحيطة بمارب، و8 خروقات في محوري البرح وحيس بالحديدة، و9 خروقات في جبهات القتال شرق حزم الجوف، و3 خروقات في جبهة كتاف البقع.

وتنوّعت بين محاولة تسلل مجاميع حوثية إلى أحد المواقع العسكرية غرب مارب. واستمرار المليشيا في استهداف مواقع قواتنا في كافة الجبهات بالمدفعية والعيارات المختلفة.

كما استمرت المليشيا الحوثية في الدفع بتعزيزات بشرية وعتاد إلى مختلف الجبهات منها استقدام أسلحة ثقيلة منها دبابات وعربات مدرعة إلى جبهات القتال جنوب وغرب مارب وإلى الجبهات المحيطة بمدينة تعز.