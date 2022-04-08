”الحوثي“ يدعو لإلغاء المناهج الدراسية للصفوف الأولى بدءا من العام القادم

الجمعة 08 إبريل-نيسان 2022 الساعة 03 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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دعا قيادي رفيع في جماعة الحوثي الانقلابية، الخميس، إلى إلغاء المناهج الدراسية للصفوف من الأول وحتى الرابع الابتدائي، والاكتفاء فقط بتدريس القرآن الكريم؛ وذلك في إطار استمرار المليشيا في تطييف المناهج والمؤسسات التعليمية.

وفي تغريدة له على "تويتر" طالب، محمد علي الحوثي، جماعته بـ"إصدار قرار قراءة القرآن الكريم فقط ابتداء من السنة الدراسية القادمة، بمعدل خمس آيات يوميًا، من الصف الأول إلى الصف الرابع".



وزعم القيادي في مليشيا الحوثي، أن هذا القرار يهدف إلى "قراءة القرآن والغاء جميع المقررات الأخرى في هذه الصفوف".

يأتي هذا في ظل المساعي المستمرة لمليشيا الحوثي لإلغاء المناهج الدراسية، بعد إجراء تعديلات عليها خلال السنوات الماضية، حيث قامت المليشيا بتعديلات طائفية في كثير من المناهج.

وتزعم مليشيا الحوثي، أن المناهج الدراسية الحالية لا تربي في الأطفال أي عداوة لأمريكا وإسرائيل، ولا تحمل أي عداوة لليهود والنصارى، حسب زعمهم.

وفي وقت سابق، كشف مسؤول في نقابة المعلمين اليمنيين، عن تغيرات جديدة فرضتها ميلشيات الحوثي الإرهابية في المناهج الدراسية من شأنها تكريس التبعية الفكرية والسياسية لإيران.

وأوضح المسؤول النقابي، أن مليشيا الحوثي حذفت من كتاب التاريخ للصف السادس مسمى الخليج العربي واستبدلوه بالخليج الفارسي وهي التسمية التي تطلقها إيران على بحر الخليج العربي، منوهاً عن إضافة دورس بعنوان الدولة العلوية في طبرستان وذلك بهدف محاولة الربط بين اليمن وإيران تاريخياً".

ومنذ سيطرة الميليشيات الحوثية على العاصمة صنعاء إبان انقلابهم على الشرعية في خريف 2014 عمد الحوثيون إلى تغيير المناهج الدراسية وتغيير أسماء المدارس الحكومية، وفرض أنشطة وفعاليات طائفية من شأنها تفخيخ عقول الطلاب وتفتيت النسيج الاجتماعي والهوية الوطنية.