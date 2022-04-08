عودة سفير اليمن الى لبنان بعد أكثر من خمسة أشهر على القطيعة

الجمعة 08 إبريل-نيسان 2022 الساعة 03 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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أعلنت الجمهورية اليمنية، الخميس، عودة سفيرها لممارسة مهامه الدبلوماسية، في العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك بعد أكثر من خمسة أشهر على استدعائه إثر تصريح وزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي المثير للجدل.

وقال بيان لوزارة الخارجية نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" إن السفير سيعود لممارسة مهامه "استجابة لإعلان الحكومة اللبنانية، التزامها وقف كافة الأنشطة والممارسات والتدخلات العدوانية المسيئة للدول العربية، وتماشيا مع الجهود المبذولة لعودة لبنان لعمقها العربي".

وعبرت البيان عن تطلع الوزارة "لتعزيز العلاقات مع الجمهورية اللبنانية، وبما ينسجم مع العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، مجددة التأكيد على موقف اليمن الداعم لكل ما من شأنه الحفاظ على أمن الجمهورية اللبنانية واستقرارها".

وكانت الحكومة اليمنية استدعت سفيرها في بيروت، مطلع نوفمبر من العام الماضي، للتشاور بشأن تصريح قرداحي الذي أطلقه في برنامج متلفز وتضمن اتهامات للسعودية والإمارات بالاعتداء على اليمن.

واعتبرت الحكومة اليمنية التصريح "انحراف عن الموقف العربي الداعم للشرعية اليمنية"، فيما قال قرداحي إنه أطلقه قبل توليه الوزارة.

وقد خلف التصريح أزمة دبلوماسية بين لبنان ودول الخليج، قبل أن يقدم الوزير اللبناني استقالته في محاولة لإنهاء الأزمة.