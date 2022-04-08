مليشيات الحوثي تواصل خرق الهدنة وترتكب 80 خرقاً في كافة جبهات القتال

الجمعة 08 إبريل-نيسان 2022 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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رصدت قوات الجيش الوطني ارتكاب مليشيا الحوثي الإيرانية 80 خرقاً للهدنة المعلنة خلال 24 ساعة الماضية في كافة جبهات القتال بمحافظات مارب والجوف وصعدة وحجة والحديدة وتعز.

وتنوزّعت الخروقات حسب ما ذكر المركز الاعلامي للقوات المسلحة بين 28 خرقاً في جبهات القتال بمحور تعز، و20 خرقاً في جبهات القتال غرب حجة، و12 خرقاً في جبهات القتال المحيطة بمارب، و8 خروقات في محوري البرح وحيس بالحديدة، و9 خروقات في جبهات القتال شرق حزم الجوف، و3 خروقات في جبهة كتاف البقع.

وتنوّعت بين محاولة تسلل مجاميع حوثية إلى أحد المواقع العسكرية غرب مارب. واستمرار المليشيا في استهداف مواقع قواتنا في كافة الجبهات بالمدفعية والعيارات المختلفة.

كما استمرت المليشيا الحوثية في الدفع بتعزيزات بشرية وعتاد إلى مختلف الجبهات منها استقدام أسلحة ثقيلة منها دبابات وعربات مدرعة إلى جبهات القتال جنوب وغرب مارب وإلى الجبهات المحيطة بمدينة تعز.

وضمن خروقاتها استهدفت المليشيا الإيرانية مواقع لقواتنا بالطائرات المسيّرة المفخخة ونتج عن أحدها جرح اثنين من أبطال قواتنا في جبهة الأعيرف جنوب مارب.