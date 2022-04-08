مليشيات الحوثي تواصل خرق الهدنة وترتكب 80 خرقاً في كافة جبهات القتال ترحيب عربي ودولي واسع بإعلان مجلس القيادة الرئاسي في اليمن أمريكا وروسيا وفرنسا تعلن موقفاً موحداً من إعلان تشكيل مجلس رئاسي في اليمن الصالحي: المجلس الرئاسي قد يكون حلا جذريا لمشاكل متراكمة أثرت على الوضع السياسي والعسكري والاقتصادي شاهد.. أول ظهور لقائد العمالقة أبو زرعة المحرمي عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق «علي محسن الأحمر» يُعلق على قرار اعفاءه من منصب نائب رئيس الجمهورية وتشكيل مجلس رئاسي - وجه عدة رسائل للجيش والقوى السياسية ولليمنيين جماعة الحوثي تعلن رسميا موقفها من تشكيل المجلس الرئاسي وتلوح بالتصعيد أول عمل قام به مجلس القيادة الرئاسي بعد لقائهم بالأمير محمد بن سلمان ومصافحة هادي كيف سيتخذ المجلس الرئاسي في اليمن قراراته؟ ومن بيده حسم الأمور في حالة عدم التوافق؟ تحديث في "واتس آب" على وشك إحداث تغيير كبير في المحادثات
رصدت قوات الجيش الوطني ارتكاب مليشيا الحوثي الإيرانية 80 خرقاً للهدنة المعلنة خلال 24 ساعة الماضية في كافة جبهات القتال بمحافظات مارب والجوف وصعدة وحجة والحديدة وتعز.
وتنوزّعت الخروقات حسب ما ذكر المركز الاعلامي للقوات المسلحة بين 28 خرقاً في جبهات القتال بمحور تعز، و20 خرقاً في جبهات القتال غرب حجة، و12 خرقاً في جبهات القتال المحيطة بمارب، و8 خروقات في محوري البرح وحيس بالحديدة، و9 خروقات في جبهات القتال شرق حزم الجوف، و3 خروقات في جبهة كتاف البقع.
وتنوّعت بين محاولة تسلل مجاميع حوثية إلى أحد المواقع العسكرية غرب مارب. واستمرار المليشيا في استهداف مواقع قواتنا في كافة الجبهات بالمدفعية والعيارات المختلفة.
كما استمرت المليشيا الحوثية في الدفع بتعزيزات بشرية وعتاد إلى مختلف الجبهات منها استقدام أسلحة ثقيلة منها دبابات وعربات مدرعة إلى جبهات القتال جنوب وغرب مارب وإلى الجبهات المحيطة بمدينة تعز.
وضمن خروقاتها استهدفت المليشيا الإيرانية مواقع لقواتنا بالطائرات المسيّرة المفخخة ونتج عن أحدها جرح اثنين من أبطال قواتنا في جبهة الأعيرف جنوب مارب.