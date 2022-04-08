أمريكا وروسيا وفرنسا تعلن موقفاً موحداً من إعلان تشكيل مجلس رئاسي في اليمن

الجمعة 08 إبريل-نيسان 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الخميس، أن بلاده ترحب بإعلان تشكيل مجلس رئاسي في اليمن.

روسيا ترحب

هذا فيما رحبت روسيا اليوم، بإنشاء مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، معربة عن أملها بأن يبذل المجلس الجديد كل ما بوسعه لإحلال السلام في هذه البلد الذي تربطه علاقات تاريخية مع موسكو.

وجاء في بيان للخارجية الروسية نشر على موقع الوزارة: “ترحب موسكو بإنشاء سلطة شاملة جديدة في اليمن، تضم ممثلين عن مختلف القوى الاجتماعية والسياسية في البلاد​​​، نأمل أن يبذل أعضاء مجلس القيادة الرئاسي كل ما في وسعهم لتحقيق استقرار الوضع في اليمن وإعادة هذا البلد الصديق تاريخياً إلى الحياة السلمية”.

جهود المملكة

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن “هذا الحدث المهم للشعب اليمني جاء نتيجة للجهود السياسية والدبلوماسية للمملكة العربية السعودية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية الرامية إلى حل الأزمة العسكرية والسياسية في الجمهورية اليمنية”.

فرنسا ترحب

هذا فيما رحبت فرنسا اليوم (الخميس)، بالإعلان الذي أصدره الرئيس عبدربه منصور هادي بإنشاء مجلس القيادة الرئاسي لاستكمال تنفيذ مهمات المرحلة الانتقالية وتفويضه كامل صلاحيات رئيس الجمهورية وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية ان كلير لوجندر للصحفيين: «إن إعلان الرئيس عبدربه منصور هادي بنقل كافة صلاحياته إلى مجلس قيادة رئاسي خطوة مهمة نحو استعادة الدولة التي تخدم جميع اليمنيين»،

مضيفة: «نشيد بالدور الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وخاصة المملكة العربية السعودية من خلال دعم المشاورات بين الجهات اليمنية الجارية في الرياض وكذلك الدعم المالي المعلن لليمن ومؤسساته».