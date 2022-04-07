شاهد.. أول ظهور لقائد العمالقة أبو زرعة المحرمي عضو مجلس القيادة الرئاسي

الخميس 07 إبريل-نيسان 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس-خاص

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ظهر قائد ألوية العمالقة، عبدالرحمن أبو زرعه المحرمي، لأول مرة على وسائل الاعلام، خلال لقاء الأمير محمد بن سلمان برئيس واعضاء مجلس القيادة الرئاسي فجر اليوم الخميس.

والقائد ابو زرعه ذو التوجه السلفي، يتحاشى ان تلتقط له الصور وهو قليل الظهور اعلاميا ،ويرتبط بعلاقات وثيقة مع الإمارات والسعودية.‎

وظهر ابو زرعة المحرمي وهو يتوسط عضوا المجلس الرئاسي، فرج البحسني وعثمان مجلي.

اختير قائد العمالقة عضوا في مجلس القيادة الرئاسي، الى جانب 6 اعضاء اخرين، فضلا عن رئيس المجلس الدكتور رشاد العليمي، وانتقلت لهذا المجلس كامل صلاحيات الرئيس بموجب الاعلان الصادر عن الرئيس هادي، فجر الخميس.

وعبد الرحمن أبو زرعة قائد عسكري شارك في معارك عديدة ضد الحوثيين بمختلف مناطق اليمن.

ويُعرف بـ أبو زرعة المحرمي، وهو قائد ألوية العمالقة المدعومة من الإمارات.

مطلع 2022، نجحت هذه القوات في تحرير محافظة شبوة النفطية الجنوبية من الحوثيين.

ويحسب للمحرمي انه لم يخوض اي مواجهة عسكرية مع القوات الحكومية الشرعية، سواء في عدن او مناطق الجنوب الأخرى، كما حدث مع بعض التشكيلات العسكرية التابعة للانتقالي والمدعومة كذلك من الإمارات،التي واجهت القوات الحكومية واقتتلت معها .

واستقبل ولي العهد⁩ السعودي ،الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس اليوم الخميس.

وعبر بن سلمان عن دعم المملكة للمجلس وتطلعه في أن يسهم تأسيسه في بداية صفحة جديدة في ‌ اليمن ⁩ تنقله من الحرب للسلام والتنمية، متأملاً بأن تكون المرحلة القادمة مختلفة.

واعلن الرئيس هادي فجر الخميس، تشكيل مجلس القيادة الرئاسي من 8 أعضاء وفوضه بصلاحياته الرئاسية كاملة.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، إن المجلس المعلن بقيادة رشاد العليمي، يهدف إلى استكمال تنفيذ المرحلة الانتقالية.

وبجانب العليمي، يضم المجلس في عضويته: سلطان علي العرادة، وطارق محمد صالح، وعبد الرحمن أبو زرعة، وعثمان حسين مجلي، وعيدروس قاسم الزبيدي، وفرج سالمين البحسني، وعبد الله العليمي باوزير.