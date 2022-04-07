جماعة الحوثي تعلن رسميا موقفها من تشكيل المجلس الرئاسي وتلوح بالتصعيد

الخميس 07 إبريل-نيسان 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

عدد القراءات 1405

أعلنت جماعة الحوثي المدعومة من ايران، موقفها من اعلان تشكيل مجلس رئاسي، انتقلت اليه كامل صلاحيات الرئيس هادي.

ووصف ناطق الحوثيين رئيس وفد الجماعة التفاوضي بمسقط، محمد عبدالسلام اليوم الخميس، ما حدث بالمسرحية الهزلية.

وقال محمد عبدالسلام -في تصريحات تابعها مأرب برس- ان حاضر ومستقبل اليمن يتقرر داخله وأي نشاط خارج حدوده مجرد مسرحيات هزلية،حد تعبيره.

واضاف: طريق السلام بوقف العدوان ورفع الحصار وخروج القوات الأجنبية، ودون ذلك محاولة يائسة لإعادة ترتيب صفوف المرتزقة للدفع بهم نحو مزيد من التصعيد.

وحد تعبير عبدالسلام فان الشعب اليمني ليس معنيا بإجراءات غير شرعية صادرة عن خارج حدود وطنه عن جهة غير شرعية.

وقال ايضا ان إجراءات التحالف لا علاقة لها باليمن ولا بمصالحة ولا تمت للسلام بأي صلة،وان هذه الإجراءات تدفع نحو التصعيد عبر إعادة تجميع من وصفها بـاميليشيا متناثرة متصارعة في إطار واحد يخدم مصالح الخارج ودول العدوان حد وصفه.. مضيفا: هذه الإجراءات صدرت خارج اليمن شكلا ومضمونا وشعبنا ليس معنيا بما يقرره الخارج في شؤونه الداخلية.

وقال ناطق الحوثيين، ان اليمن ليس قاصرا حتى يهندس له الآخرون شكل دولته وحكومته ويقررون له حاضره ومستقبله

وتابع:طريق السلام معروف وهو وقف العدوان وفك الحصار وإخراج القوات الأجنبية ثم الحديث عن الحوار السياسي.

وزاد: الحوار السياسي يأتي في أجواء مناسبة وليس بالقفز عن وقف العدوان والحصار وإنهاء الاحتلال بإعادة تدوير المرتزقة،حسب وصفه.

وكان اعلان تشكيل مجلس قيادة رئاسي برئاسة الدكتور رشاد العليمي قد تضمن في احدى مواده الدعوة لمفاوضات مع الحوثيين.

ونصت المادة السابعة على مايلي: مادة 7: الحل السياسي الشامل. يتولى مجلس القيادة الرئاسي التفاوض مع (أنصار الله) الحوثيين لوقف إطلاق نار دائم في كافة أنحاء الجمهورية والجلوس على طاولة المفاوضات للتوصل إلى حل سياسي نهائي وشامل يتضمن مرحلة انتقالية تنقل اليمن من حالة الحرب إلى حالة السلام.