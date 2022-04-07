أول عمل قام به مجلس القيادة الرئاسي بعد لقائهم بالأمير محمد بن سلمان ومصافحة هادي

الخميس 07 إبريل-نيسان 2022 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-وكالات

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شارك رئيس واعضاء المجلس الرئاسي، الذي اعلن عن تشكليه فجر الخميس، في الجلسة الختامية لمشاورات الرياض بين الأطراف اليمنية.

واختتمت في العاصمة السعودية الرياض، مساء اليوم، المشاورات اليمنية التي عقدت خلال الفترة من 29 مارس وحتى 7 أبريل، تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وحضر اختتام المشاورات رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وأعضاء المجلس، اضافة الى رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، ورئيس مجلس الشورى أحمد بن دغر، ورئيس الحكومة معين عبد الملك، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى والوزراء، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف الحجرف.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، في كلمة له، إن نجاح مشاورات ‎الرياض يمثل نقطة تحول مهمة لتحقيق السلام الشامل في ‎اليمن، مشيرا إلى أن المشاورات بلورت خارطة طريق تعيد صياغة المشهد السياسي في ‎اليمن.

وأضاف أن المشاورات اليمنية في ‎الرياض بحثت إنهاء الصراع وإحلال السلام في البلاد، وأن مخرجاتها عكست إرادة الشعب اليمني في تحقيق السلام.

وتابع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، أن نجاح مشاورات ‎الرياض يعود لاستجابة التحالف لوقف العمليات العسكرية في ‎اليمن، مرحبا بإعلان ‎السعودية تقديم مساعدات لليمن بقيمة 3 مليارات دولار.‎

وكان الأمير محمد بن سلمان قد التقى مجلس القيادة الرئاسي فور اعلان تشكيله.

كما بث التلفزيون الرسمي (قناة اليمن) لقطات لرئيس المجلس الرئاسي وعدد من اعضاء المجلس ،وهم يصافحون الرئيس هادي، عقب اعلانه نقل صلاحياته الرئاسية للمجلس.

وكان هادي،اعلن فجر الخميس، تشكيل "مجلس القيادة الرئاسي" من 8 أعضاء وفوضه بصلاحياته الرئاسية كاملة.

وحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، فإن المجلس المعلن بقيادة رشاد العليمي، يهدف إلى استكمال تنفيذ المرحلة الانتقالية.

وبجانب العليمي، يضم المجلس في عضويته: سلطان علي العرادة، وطارق محمد صالح، وعبد الرحمن أبو زرعة، وعثمان حسين مجلي، وعيدروس قاسم الزبيدي، وفرج سالمين البحسني، وعبد الله العليمي باوزير.