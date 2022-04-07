كيف سيتخذ المجلس الرئاسي في اليمن قراراته؟ ومن بيده حسم الأمور في حالة عدم التوافق؟

الخميس 07 إبريل-نيسان 2022 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

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ورد في المادة (1) الفقرة (ز) من قرار الرئيس اليمني السابق عبدربه منصور هادي، بشأن نقل صلاحياته كاملة للمجلس الرئاسي مايلي : يكون لرئيس مجلس القيادة الرئاسي حصراً الصلاحيات والاختصاصات التالية:

1) القيادة العليا للقوات المسلحة. 2) تمثيل الجمهورية في الداخل والخارج. 3) تعيين محافظي المحافظات ومدراء الأمن وقضاة المحكمة العليا ومحافظ البنك المركزي، بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، على أن يتم التوافق على الأسماء مع أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، وفي حال عدم التوافق يُعرض القرار وفق آلية اتخاذ القرار الواردة في الفقرة (ك) من هذه المادة.

على ماذا تنص الفقرة (ك)؟

نظمت الفقرة (ك) من هذا القرار آلية التوافق على القرارات التي سيتخذها المجلس الرئاسي مستقبلا وطريقة حسم الاختلاف ان وجد.

تنص الفقرة (ك) من القرار -اطلع عليه مأرب برس- على مايلي: تصدر قرارات مجلس القيادة الرئاسي بالتوافق، وفي حال عدم التوافق يتم العمل بالآتي:

(1). تتخذ القرارات عند التصويت عليها بالأغلبية البسيطة، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت له رئيس مجلس القيادة الرئاسي.

(2). إذا تعذر وجود الأغلبية البسيطة يتم إحالة الموضوع إلى اجتماع مشترك مع رئاسة هيئة التشاور والمصالحة. (3). تتخذ القرارات في الاجتماع المشترك لمجلس القيادة الرئاسي ورئاسة هيئة التشاور والمصالحة بالأغلبية البسيطة للحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت له رئيس مجلس القيادة الرئاسي.

(4). إذا تعذر وجود الأغلبية البسيطة للحاضرين في الاجتماع المشترك يحسم رئيس مجلس القيادة الرئاسي القرار.

وفي الفقرة التي تليها (ل): يصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي المراسيم والقرارات الجمهورية لإنفاذ قرارات المجلس خلال (٢٤) ساعة بعد التصويت على القرار.

وكان الرئيس عبد ربه منصور هادي،اعلن فجر الخميس، تشكيل "مجلس القيادة الرئاسي" من 8 أعضاء وفوضه بصلاحياته الرئاسية كاملة.

وحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، فإن المجلس المعلن بقيادة رشاد العليمي، يهدف إلى استكمال تنفيذ المرحلة الانتقالية.

وبجانب العليمي، يضم المجلس في عضويته: سلطان علي العرادة، وطارق محمد صالح، وعبد الرحمن أبو زرعة، وعثمان حسين مجلي، وعيدروس قاسم الزبيدي، وفرج سالمين البحسني، وعبد الله العليمي باوزير.