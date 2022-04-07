الولايات المتحدة الأمريكية توجه ضربة موجعة لاحتياطات اليابان النقدية

الخميس 07 إبريل-نيسان 2022 الساعة 03 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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أعلنت وزارة المالية اليابانية أن احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية انخفضت إلى مستوى قياسي بسبب انخفاض قيمة الأوراق المالية الأمريكية، وبلغت مؤخرا 1.4 تريليون دولار تقريبا.

وفي التفاصيل، أفيد بأن احتياطيات اليابان من العملات الأجنبية انخفضت بأكثر من 2٪ بنهاية شهر مارس، وهو أكبر انخفاض لها منذ نشر مثل هذه الإحصائيات.

وحتى تاريخ 31 مارس، بلغ احتياطي اليابان من العملات الأجنبية ما يقرب من 1.4 تريليون دولار، فيما يرجع انخفاضها في المقام الأول إلى انخفاض قيمة الأوراق المالية الحكومية الأمريكية، أين تحتفظ طوكيو بقسم من احتياطياتها.

وقالت وزارة المالية اليابانية إن انخفاض اليورو مقابل الدولار كان له تأثير أيضا