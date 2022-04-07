الإصلاح يرحب بتشكيل مجلس القيادة الرئاسي ويدعو للعمل بروح الفريق الواحد لمواجهة الانقلاب واستعادة الدولة تحسن كبير في سعر صرف الريال اليمني بعد ساعات من تقديم المملكة دعم عاجل للاقتصاد اليمني بمبلغ 3 مليارات دولار قائمة اختصاصات مجلس القيادة الرئاسي اليمني بعد الإعلان عن نقل صلاحيات هادي له من هو رشاد العليمي رئيس المجلس الرئاسي الجديد في اليمن؟ هذا ما قرره "الفيفا" بشأن طلب الجزائر إعادة مباراة الكاميرون عاجل السعودية تعلن تقديم دعم عاجل لليمن 3 مليارات دولار وترحب بقرار هادي وتدعو للتفاوض مع الحوثي الإصلاح: المجلس الرئاسي التوافقي يجدد الأمل بتوحيد الجهود لاستعادة الدولة عاجل هادي ينقل صلاحياتة إلى مجلس رئاسي ومأرب برس ينشر اسماء المجلس الرئاسي والقرارات العاجلة عاجل إقالة علي محسن الأحمر بيان عاجل من أبناء محافظة مأرب والمقاومة الشعبية بشأن مشاورات «الرياض»
تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال اليمني في العاصمة المؤقتة عدن وذلك بعد ساعات من تقديم المملكة دعم عاجل للاقتصاد اليمني بمبلغ 3 مليارات دولار.
وبحسب مصادر مصرفية في العاصمة المؤقتة عدن فأن سعر صرف الدولار الأمريكي بلغ 750 للشراء مقابل 950 للبيع بينما بلغ سعر صرف الدولار في صنعاء بلغ 490 للشراء مقابل 560 للبيع.
وكانت المملكة العربية السعودية قد اعلنت في وقت سابق من اليوم الخميس عن تقديم دعم عاجل للاقتصاد اليمني بمبلغ (3) مليارات دولار أمريكي.