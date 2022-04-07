تحسن كبير في سعر صرف الريال اليمني بعد ساعات من تقديم المملكة دعم عاجل للاقتصاد اليمني بمبلغ 3 مليارات دولار

الخميس 07 إبريل-نيسان 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال اليمني في العاصمة المؤقتة عدن وذلك بعد ساعات من تقديم المملكة دعم عاجل للاقتصاد اليمني بمبلغ 3 مليارات دولار.

وبحسب مصادر مصرفية في العاصمة المؤقتة عدن فأن سعر صرف الدولار الأمريكي بلغ 750 للشراء مقابل 950 للبيع بينما بلغ سعر صرف الدولار في صنعاء بلغ 490 للشراء مقابل 560 للبيع.

وكانت المملكة العربية السعودية قد اعلنت في وقت سابق من اليوم الخميس عن تقديم دعم عاجل للاقتصاد اليمني بمبلغ (3) مليارات دولار أمريكي.