من هو رشاد العليمي رئيس المجلس الرئاسي الجديد في اليمن؟

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أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي قراراً يقضي بإعفاء نائب رئيس الجمهورية اليمنية علي محسن الأحمر من منصبه، وتشكيل مجلس قيادة رئاسي برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الأسبق اللواء الدكتور رشاد العليمي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية.
مجلس قيادة رئاسي:
وبموجب المرسوم الرئاسي، فإن مجلس القيادة الرئاسي الذي يضم ثمانية أعضاء، سيتولى استكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية، ويفوض بكامل صلاحيات الرئيس هادي وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
كما فوض الرئيس اليمني مجلس الرئاسة بقيادة رشاد العليمي بالتفاوض مع جماعة الحوثي، لوقف دائم لإطلاق النار في أنحاء البلاد، وفق مرحلة انتقالية تنتهي بانتخاب رئيس جديد للجمهورية.
من هو رئيس المجلس الرئاسي الجديد؟
ولد اللواء الدكتور رشاد محمد العليمي في العام 1954 بعزلة الأعلوم مديرية المواسط محافظة تعز، وتلقى تعليمه الأول في قريته على يد والده القاضي محمد بن علي العليمي، وبعدها واصل تعليمه الثانوي إلى أن تخرج من مدرسة جمال عبدالناصر في صنعاء عام 1969م.
أصيب رشاد العليمي في حادث انفجار مسجد النهدين بدار الرئاسة أثناء صلاة الجمعة، والذي استهدف الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح وقيادات في الدولة في 3 يونيو 2011، ونقل على إثرها إلى السعودية للعلاج، وعاد إلى صنعاء في 13 يونيو 2012 بعد عام من العلاج في السعودية وألمانيا، قبل أن يغادر صنعاء مجدداً عقب انقلاب ميليشيا الحوثي.
المناصب التي تولاها:
عمل رشاد العليمي في كلية الشرطة بصنعاء من العام 1975 إلى العام 1978، قبل أن ينتقل إلى إدارة البحث الجنائي حتى العام 1981.
أستاذاً في جامعة صنعاء عام 1989.
مديراً للشؤون القانونية بوزارة الداخلية في العام 1989.
رئيساً لمصلحة الهجرة والجوازات في العام 1994.
مديراً لأمن محافظة تعز في العام 1996.
وزيراً للداخلية 2001.
نائباً لرئيس الوزراء وزيراً للداخلية في 2006.
نائباً لرئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن – مايو 2008.
نائبا لرئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزيراً للإدارة المحلية – نوفمبر 2008.
رئيس اللجنة الأمنية العليا منذ العام 2006.
عضو اللجنة العامة لحزب المؤتمر الشعبي العام.
عضو مؤتمر الحوار الوطني اليمني.
مستشار رئيس الجمهورية 2014.