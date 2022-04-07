هذا ما قرره "الفيفا" بشأن طلب الجزائر إعادة مباراة الكاميرون

الخميس 07 إبريل-نيسان 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم أن الطعن الذي تقدم به أمام لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن مباراته والكاميرون سيناقش في 21 نيسان/ أبريل الجاري.

وكان الاتحاد الجزائري قد اعترض على التحكيم الذي أداره الحكم بكاري غساما في المباراة أمام نظيره الكاميروني ضمن تصفيات كأس العالم وقد تقدم بطعن على خلفية أحداث هذه المواجهة التي انتهت بإقصاء محاربي الصحراء من المونديال ليتم الرد بمناقشة هذا الطعن يوم الخميس في 21 من الشهر الجاري.

وقال الاتحاد الجزائري في بيان رسمي: "يعلم الاتحاد الجزائري لكرة القدم أن الطعن الذي تقدم به أمام لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والخاص بمواجهة المنتخب الوطني ونظيره الكاميروني، ضمن إياب مباريات الدور الفاصل المؤهل لكأس العالم قطر 2022، ستتم مناقشته يوم الخميس 21 أبريل الجاري".

يعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، أن الطعن الذي تقدم به أمام لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والخاص بمواجهة المنتخب الوطني ونظيره الكامروني ضمن إياب مباريات الدور الفاصل المؤهل لكأس العالم قطر 2022، ستتم مناقشته يوم الخميس 21 أفريل الجاري.

وتأهل منتخب الكاميرون إلى نهائيات مونديال قطر 2022، بعد فوزه على مضيفه "محاربي الصحراء" بنتيجة 2-1، بعد امتداد المواجهة للأشواط الإضافية، في المباراة التي جمعت المنتخبين في 29 آذار/ مارس الماضي، على ملعب "مصطفى تشاكر" بالبليدة (في الجزائر)، ضمن منافسات إياب الدور الفاصل من التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال. علما أن المنتخب الجزائري تفوق في مواجهة الذهاب بهدف نظيف.