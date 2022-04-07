الإصلاح: المجلس الرئاسي التوافقي يجدد الأمل بتوحيد الجهود لاستعادة الدولة

الخميس 07 إبريل-نيسان 2022 الساعة 05 صباحاً / مأرب برس - خاص

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قال رئيس الدائرة الإعلامية للتجمع اليمني للإصلاح إن إعلان المجلس الرئاسي التوافقي برئاسة الدكتور رشاد العليمي ينهي الصراعات السياسية والبينية بين مكونات الشرعية.

وأضاف الجرادي في تغريدة له على تويتر، اليوم الخميس، أن المجلس سيجدد أيضاً الأمل بتوحيد الجهود السياسية والمكونات العسكرية لمواجهة الانقلاب واستعادة الدولة اليمنية.

وأضاف الجرادي "كما أن الأمل أيضا من خلال المجلس بتوفير الخدمات والاستقرار وعودة السلطات لممارسة صلاحياتها من الداخل.

وفي وقت سابق اليوم الخميس، أصدر رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي الاعلان الرئاسي بنقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي