الإصلاح: المجلس الرئاسي التوافقي يجدد الأمل بتوحيد الجهود لاستعادة الدولة عاجل هادي ينقل صلاحياتة إلى مجلس رئاسي ومأرب برس ينشر اسماء المجلس الرئاسي والقرارات العاجلة عاجل إقالة علي محسن الأحمر بيان عاجل من أبناء محافظة مأرب والمقاومة الشعبية بشأن مشاورات «الرياض» تفاصيل تعذيب معتقل أميركي حتى الموت بسجون الحوثي مأرب.. 9 منظمات حقوقية تفضح أكبر جرائم الحوثي في اليمن منذ 2014 وحتى مارس 2022 - حصاد مرعب الحوثي يُصعد من حربه على الهدنة في كافة الجبهات مستجدات مشاورات الرياض.. اتفاق على دمج جميع القوات وخلافات اللجنة السياسة تؤجل الجلسة الختامية (تفاصيل) الحوثي وتأخير أذان صلاة المغرب.. «خالد الرويشان» يُعلّق ساخراً بهذه الكلمات «معين عبد الملك» يلتقي نائب رئيس البنك الدول - تفاصيل اللقاء
قال رئيس الدائرة الإعلامية للتجمع اليمني للإصلاح إن إعلان المجلس الرئاسي التوافقي برئاسة الدكتور رشاد العليمي ينهي الصراعات السياسية والبينية بين مكونات الشرعية.
وأضاف الجرادي في تغريدة له على تويتر، اليوم الخميس، أن المجلس سيجدد أيضاً الأمل بتوحيد الجهود السياسية والمكونات العسكرية لمواجهة الانقلاب واستعادة الدولة اليمنية.
وأضاف الجرادي "كما أن الأمل أيضا من خلال المجلس بتوفير الخدمات والاستقرار وعودة السلطات لممارسة صلاحياتها من الداخل.
وفي وقت سابق اليوم الخميس، أصدر رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي الاعلان الرئاسي بنقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي