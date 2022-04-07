عاجل إقالة علي محسن الأحمر

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صدر اليوم قرار رئيس الجمهورية رقم ( ٨ ) لسنة ٢٠٢٢م، بشأن إعفاء نائب رئيس الجمهورية علي محسن الأحمر من منصبه. فيما يلي نص القرار قرار رئيس الجمهورية رقم ( ٨ ) لسنة ٢٠٢٢م.
رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي واليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ ٢٣ / ١١ / ٢٠١١م، مخرجات الحوار الوطني الشامل، وعلى القرار الجمهوري رقم ( ٤٨ ) ٢٠١٦م. وبناء على ما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.
قرر : مادة (١) إعفاء نائب رئيس الجمهورية علي محسن الأحمر من منصبه. مادة (٢) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.