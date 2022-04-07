مأرب.. 9 منظمات حقوقية تفضح أكبر جرائم الحوثي في اليمن منذ 2014 وحتى مارس 2022 - حصاد مرعب

الخميس 07 إبريل-نيسان 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - مأرب

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وثق تقرير حقوقي مقتل 2818 مدني ب الألغام وإصابة 3655 آخرين خلال الفترة من ابريل 2014 وحتى مارس 2022 م

وأكد التقرير الذي أصدرته عدد من المنظمات الحقوقية في اليمن، أكد مقتل 534 طفلاً و177 امراة و 143 مسن، بسبب الألغام التي زرعتها جماعة الحوثي بالإضافة إلى إصابة 854 طفل و255 امرأة و147 مسن خلال الفترة المحددة بالتقرير في سبعة عشر محافظة يمنية تتصدرها تعز.

وكشف التقرير الحقوقي الذي أعلن عنه في مؤتمر صحفي بمحافظة مأرب برعاية اللواء / سلطان العرادة محافظ مأرب تحت عنوان :

"الألغام .. كابوس يطارد اليمنيين"

كشف عن 12069 انتهاكاً ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق المدنيين والأعيان المدنية خلال الثمان السنوات الماضية

كما كشف التقرير عن تضرر 5085 مبنى متونع مابين منشآت حكومية و 511 ممتلكات خاصة

وأشار التقرير الحقوقي إلى مقتل 33 من فرق نزع الألغام الذين يعملون في المشروع السعودي "مسام" وإصابة أكثر من أربعين البعض إعاقاتهم دائمه، مشيراً بأن الفرق الهندسية التابعة لمشروع مسام تمكنت من نزع "328.184" لُغماً وعبوة ناسفة وذخائر غير متفجرة

وفي المؤتمر الصحفي قال سليم علاو ممثل منظمة هود في إقليم سبأ بأن عدد قتلى الألغام منذ العام 2014 حتى العام الجاري 2022م يقدر بأكثر من ألفين قتيل بينهم أطفال ونساء

وأشار علاو إلى أن جماعة الحوثي زرعت أكثر من 2 مليون لغم ، بهدف قتل المدنيين وترهيب المجتمع المحلي مشيراً بأن المليشيا تعمدت في زراعتها للألغام على تلغيم الطرق والسهول والوديان والمنازل وكل الأماكن الحيوية المتصلة بحياة المدنيين ومصادر معيشتهم ، وإتهم علاو منظمة الأمم المتحدة بالتعاون مع مليشيات الحوثي في زراعة الألغام مستدلاً على قيام الأمم المتحده ولأكثر من مره بتقديم مساعدات للجماعة الحوثية بذريعة مكافحة الألغام وهي في الحقيقة تساعد الجماعة على زراعة الألغام وتصنيعها

وفي نهاية الفعالية أُقيمت مأدبة إفطار جماعي بحضور عدد من ضحايا الألغام ومراسلي القنوات والمواقع الإخبارية والناشطين وممثلي المنظمات.