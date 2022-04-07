الحوثي يُصعد من حربه على الهدنة في كافة الجبهات

الخميس 07 إبريل-نيسان 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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تواصل مليشيا الحوثي الإيرانية، خروقاتها للهدنة المعلنة لليوم الخامس على التوالي في كافة الجبهات القتالية في محافظات عدد المحافظات.

ونفذت المليشيا الإيرانية خلال الساعات الماضية اليوم الأربعاء، عشرات الخروقات للهدنة بالهجوم على مواقع قوات الجيش، واستهدافها بالقصف، في محافظة مأرب، وتعز، والحديدة، وغيرها من المحافظات حسب ما ذكر موقع الجيش سبتمبر نت.

ويأتي ذلك بعد يوم على ارتكاب المليشيا الإيرانية أكثر من 136 خرقاً للهدنة في محافظات مأرب، والحديدة، والضالع، ولحج، وتعز، وحجة، والجوف، وصعدة، لليوم الرابع تواليًا منذُ بدء سريان الهدنة السبت الماضي.

وتوزعت الخروقات الحوثية بنحو 19 خرقاً في الجبهات الجنوبية والغربية والشمالية الغربية من محافظة مأرب، و20 خرقاً في جبهات القتال الشرقية والشمالية للجوف، وشمال شرق صعدة.

كما سجّلت جبهات القتال بمحافظة حجّة في ذات الوقت تصعيداً غير مسبوق من قبل المليشيا حيث تم رصد نحو 55 خرقاً للهدنة في جبهتي حرض وعبس، بالتزامن مع رصد 34 خرقاً للهدنة في جبهات تعز والضالع ولحج، إضافة إلى رصد 8 خروقات في محوري البرح وحيس بالحديدة.

وتنوّعت الخروقات الحوثية بين استهداف مواقع قوات الجيش بالقصف المدفعي والعيارات المتنوعة وبالطائرات المسيّرة، ومحاولات التسلل، وكذلك استحداثها للمتارس والتحصينات، تزامنًا مع قيامها بالدفع بتعزيزات كبيرة إلى جبهات القتال.