مستجدات مشاورات الرياض.. اتفاق على دمج جميع القوات وخلافات اللجنة السياسة تؤجل الجلسة الختامية (تفاصيل)

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أفادت مصادر مشاركة في مشاورات الرياض، الاربعاء 6 أبريل/نيسان، بتأجيل اختتام المشاورات والذي كان مقرراً غداً الخميس، بسبب خلافات اللجنة السياسية حول تعيين نائبًا للرئيس.
وقالت المصادر لـ”مأرب برس“، ان الفصائل السياسية المدعومة من الامارات، تطالب بإقالة نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر واستبداله بنائبين جديدين.
وأشار الى ان عدد من المكونات ترفض ذلك المقترح، وتؤكد أن أي نقاش خارج الدستور لن يتم مناقشته، مبينة ان ما يتم تقديمه في المشاورات هي توصيات تخرج للرئاسة اليمنية ومجلس التعاون الخليجي.
ولفتت المصادر الى ان تلك الخلافات وعدم حسمها، تسبب في تأجيل الجلسة الختامية، والتي كان مقرر ان تنعقد غداً الخميس، إلى أجل غير مسمى، مؤكدا ان المشاورات ستستمر حتى يتم التوافق في جميع الملفات.
في السياق، كشفت مصادر اخرى في اللجنة الأمنية، عن توافق كبير في بشأن دمج جميع القوات الأمنية يبدأ بغرفة عمليات تحت إشراف وزارة الداخلية اليمنية.
ومنذ مطلع الشهر الجاري تجري في الرياض مشاورات يمنية يمنية برعاية من مجلس التعاون لدول الخليج العربي، يشارك فيها مختلف الأطراف اليمنية عدا الحوثيين الذي رفضوا دعوة الحضور.